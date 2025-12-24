"Возникают логичные вопросики". В Барнауле эксперты обсудили мошенническую "схему Долиной"

Риелторы, представители Следственного комитета, прокуратуры и отдела по борьбе с киберпреступностью рассказали, как избежать обмана

24 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Эксперты уверены, что мошенническая схема по отъему квартир по "схеме Долиной", скорее всего, продолжит работать, несмотря на решение Верховного суда. Добросовестный покупатель жилья по-прежнему останется в группе огромного риска, а число мошенничеств на рынке вторичного жилья будет становиться больше. Как избежать подобных схем и что нужно знать о логике таких преступлений – это в ходе экспертной дискуссии обсудили представители Следственного комитета, прокуратуры и отдела по борьбе с киберпреступностью. Организаторами мероприятия выступили Союз риелторов Барнаула и Алтая и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

От схем "на дурачка" и "скажи код" до семичасовой беседы по телефону. Такого прогресса достигли преступники, использующие все средства современной связи и доверчивость граждан для личной наживы. Это мастера психологического давления, которые переключают внимание жертвы с имущества на выживание, как это было с известной певицей, напоминает главный редактор "Бизнес ФМ Барнаул" Ирина Прокофьева:

«С Долиной вышли на контакт люди, представившиеся сотрудниками банков, представителями силовых структур, людьми, которые защищают ее активы. Создали иллюзию угрозы – "идет попытка хищения". Ключевой прием – это апелляция к статусу, использование профессиональной лексики, постоянный контроль коммуникации. На этом этапе жертва уже начинает действовать в интересах безопасности. Они убедили не консультироваться с реальными юристами, с банками, с близкими. Объяснили, что это секретная операция. Фраза-маркер: "Если вы кому-то скажете – деньги пропадут". Дальше Долину убедили совершить операции с имуществом, временно изменить структуру владения, перевести активы под контроль».

Из-за подобных мошеннических схем в стране за последние два года аннулировано три тысячи сделок на рынке вторичного жилья, где добропорядочные покупатели остались без квартир и без денег, в Алтайском крае – восемь случаев с квартирами дошли до разбирательств. Всего в регионе за этот период зарегистрировали 16 тысяч финансовых преступлений. Самих атак – еще больше. Жертвами мошенников становятся не только пожилые, много и молодежи.

Как отмечает замначальника контрольно-методического отдела Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю Марина Дитятева, пострадавшим звонят якобы сотрудники разных ведомств, говорят о взломанных счетах или аккаунтах и убеждают, что сейчас все деньги пропадут или будут направлены для финансирования вооруженных сил Украины.

«Соответственно, если деньги ушли с ваших счетов, значит, вы в этом виноваты, значит, скоро к вам придут и вас привлекут в уголовной ответственности. Давайте-ка мы скорей побежим ваши деньги спасать. Потерпевший во все это верит, сначала деньги все скидывает, куда ему скажут, а потом продает квартиру. Мы в здравом уме сидим и это обсуждаем, нам кажется, как можно на это повестись. Тем не менее у нас в сводке ежедневно не менее пяти-шести преступлений. Ежедневно, по всему краю. Это минимум», – отметила Марина Дитятева.

Вариантов "взять за живое" много. О самых распространенных схемах рассказала следователь контрольно-методического отдела Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю Елена Губанова:

«Распространенной схемой являются инвестиции – когда человеку предлагают инвестировать денежные средства, а потом у него выясняют, имеется ли квартира, чтобы получить еще большую прибыль после ее продажи. Безопасный счет – когда человеку позвонили и говорят, что счета подвержены взлому и с них подозрительные операции происходят, и якобы мошенники могут продать недвижимость. И потом уже под разными предлогами заставляют человека продать квартиру, перечислить денежные средства».

Потери исчисляются миллионами рублей. Если мошенники после таких операций исчезают, то другие участники остаются разбираться в произошедшем вместе со следственными органами. Среди них и риелторы.

«Месяц назад в Бийске молодая девушка 1992 года рождения продала квартиру. Обратилась в агентство недвижимости в Бийске – ей очень быстро помогли. После этого мы начали проводить расследование. Установили, что квартиру эту по супермаленькой цене приобрела супруга директора агентства недвижимости. В этот момент возникают логичные вопросики, а не заинтересованы ли риелторы в скупке таких квартир?» – указала Марина Дитятева.

При этом в регионе уже два кейса, где агенты по недвижимости помогли предотвратить опасную сделку и спасти своих клиентов. Вовремя задать вопросы и довести до отделения полиции, чтобы обратиться за помощью, потенциально может любой риелтор. За эту бдительность они получили награды от следственного управления.

На что стоит обращать внимание? На странности в поведении продавца, спешку, причины продажи жилья. Личную недвижимость продают нечасто, возможно, раз в жизни. Важно спросить продавца, есть ли у него другое жилье, в котором он будет жить? Почему он продает имущество по заниженной цене? Необходимо связаться с его родственниками, которые могли бы подтвердить, что клиент действует по собственной воле.

Только за 20 дней ноября – это последняя статистика – в Алтайском крае зафиксировано свыше 90 финансовых преступлений. Однако преступник всегда действует на дистанции – звонит или пишет в интернете.

А граждане, особенно в провинции, крайне доверчивы, и жертвой может стать каждый, подчеркнул замначальника отдела по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Алтайскому краю Александр Кислых.

«Имея возможность доступа к сайту госуслуг, можно выпустить электронный сертификат цифровой подписи и, самое банальное, – это заключение договоров на ряд услуг связи с различными операторами. При регистрации в том или ином мессенджере, аккаунте в соцсетях, открытии любого личного кабинета, смотрите, с использованием какого абонентского номера вы его создаете. Исключите возможности использования утраченных вами сим-карт: оператор связи вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, и тот номер будет достоянием третьих лиц, которые непременно его используют в своих корыстных целях. Чтобы этого избежать, просто соблюдайте элементарные меры компьютерной гигиены. Установите двухфакторную аутентификацию на страницах в мессенджерах, социальных сетях и так далее», – дал несколько советов Александр Кислых.

Эти меры помогут обезопасить себя в интернете. При заключении сделок с недвижимостью лучшее средство против мошенников – сохранять самообладание и не доверять незнакомым людям. Участники круглого стола пришли к выводу, что все заинтересованы в сотрудничестве.