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Женщину унесло течением на реке Чарыш

Она купалась в необорудованном для этого месте

02 июля 2024, 14:05, ИА Амител

Полицейские на берегу Чарыша / Фото: МЧС Алтайского края
Полицейские на берегу Чарыша / Фото: МЧС Алтайского края

Женщина едва не утонула в реке Чарыш неподалеку от села Краснощеково Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Сельчанка отдыхала с друзьями в необорудованном для купания месте и при очередном заплыве исчезла под водой. Отдыхающие вызвали спасателей и те вместе с полицией на лодках начали обследовать берега.

"Вскоре женщина была найдена живой и невредимой в километре от места происшествия, течением ее вынесло на противоположный берег", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае в селе Велижанка утонул 14-летний подросток.

Алтайский край спасение людей

Комментарии 1

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Гость

21:41:24 02-07-2024

мозга нет считай калека, и скорее всего бухая калека.

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