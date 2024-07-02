Женщину унесло течением на реке Чарыш
Она купалась в необорудованном для этого месте
02 июля 2024, 14:05, ИА Амител
Полицейские на берегу Чарыша / Фото: МЧС Алтайского края
Женщина едва не утонула в реке Чарыш неподалеку от села Краснощеково Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Сельчанка отдыхала с друзьями в необорудованном для купания месте и при очередном заплыве исчезла под водой. Отдыхающие вызвали спасателей и те вместе с полицией на лодках начали обследовать берега.
"Вскоре женщина была найдена живой и невредимой в километре от места происшествия, течением ее вынесло на противоположный берег", – рассказали в ведомстве.
Ранее в Алтайском крае в селе Велижанка утонул 14-летний подросток.
21:41:24 02-07-2024
мозга нет считай калека, и скорее всего бухая калека.