Однако после похолодания придет потепление, так что погодные качели продолжатся

10 ноября 2025, 14:44, ИА Амител

Слякоть в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ночью во вторник, 11 ноября, ожидаются морозы до -6...-11 градусов, местами до -18 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. Однако такая низкая температура продержится всего один день.

«В большинстве районов небольшой снег, в первой половине ночи мокрый снег, местами гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6–11 м/с, местами порывы 15–20 м/с», – предупредили синоптики.

В Барнауле ночью будет -9...-11 градусов. Небольшой снег, мокрый снег, возможны гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6–11 м/с.

Однако уже в среду, 12 ноября, резко потеплеет. Столбики термометров будут показывать или плюсовые температуры, или около нуля. Так что погодные качели продолжатся до середины ноября. При этом каждый день будут либо дождь, либо мокрый снег, либо все сразу.

Алтайский край

Днем 12 ноября. Температура +2...+7 градусов. На большей части территории умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы 18–23 м/с.

Днем 13 ноября. Температура -4...+1 градус с похолоданием в течение дня. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы 15–20 м/с.

Барнаул

Днем 12 ноября. Температура +2...+4 градуса. Снег, мокрый снег, временами с дождем. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8–13 м/с.

Днем 13 ноября. Температура 0...-2 градуса. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Напомним, в ближайшие дни сложная погодная ситуация ожидается в Алтайском крае и Республике Алтай: прогнозируются сильные осадки, заносы на дорогах и порывы ветра до 25 м/с.

Ранее amic.ru рассказал, как правильно ходить по улицам в гололед, уберечься от травм и выжить.