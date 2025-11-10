Синоптики прогнозируют метель в Алтайском крае с порывами ветра до 25 м/с

Спасатели предупреждают о риске ДТП

10 ноября 2025, 13:31, ИА Амител

Метель в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Сибири на 10 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снегопадов и гололеда. По данным Гидрометцентра, сложная ситуация ожидается в Алтайском крае и Республике Алтай, где прогнозируются сильные осадки, заносы на дорогах и порывы ветра до 25 м/с.

В Алтайском крае ожидаются метели, обильный снег и резкое похолодание. Дороги местами занесет, видимость на трассах ухудшится, возможна сильная гололедица. Спасатели предупреждают о риске ДТП и просят водителей воздержаться от дальних поездок.

В Республике Алтай также ожидаются метели и налипание мокрого снега на провода и деревья. В горных районах прогнозируются снежные заносы и усиление ветра, местами до ураганных порывов.

Сложные погодные условия сохранятся и в соседних регионах: в Кемеровской области возможен ветер до 23 м/с, в Красноярском крае и Хакасии – мокрый снег и порывы до 22 м/с. В Новосибирской и Омской областях ожидается похолодание до -19…-21 °C, а в Иркутской – до -32 °C.

МЧС рекомендует жителям Сибири соблюдать меры предосторожности, быть внимательными на дорогах и следить за обновлениями погодных предупреждений.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября в Косихинском районе с трассы съехал пассажирский автобус. Авария произошла недалеко от села Полковниково. По предварительным данным, причинами стали сильный боковой ветер и гололедица.

Стоит отметить, что до конца ноября 2025 года в Алтайском крае ожидаются облачные дни, которые принесут снег, дождь и плюсовые температуры. Порывистый ветер и гололедица продолжат создавать аварийные ситуации на дорогах.