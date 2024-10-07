Жилье в России может подорожать на 10% из-за банковских комиссий

По словам экспертов, кредитные организации пытаются сохранить прибыль

07 октября 2024, 23:10, ИА Амител

Строящийся дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/46310

Крупные российские банки ввели новую комиссию для ипотечных кредитов с рыночными ставками при покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. В среднем размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости привлеченного финансирования, пишет "Коммерсант".

Новые правила начали действовать с начала октября и распространяются на все сделки по приобретению жилья и частных домов.

Банки объясняют введение комиссии снижением Центробанком предельной полной стоимости кредита (ПСК). С 1 октября до конца 2023 года ПСК по кредитам на долевое строительство и покупку жилья составляет около 22,4% годовых.

"Если затраты будут включены в кредит, его полная стоимость может превысить предельный уровень", – пояснил Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам девелоперской группы А101.

Эксперты отмечают, что банки стремятся сохранить прибыль в условиях ограничений. Разница между ключевой ставкой и рыночной по ипотеке в периоды, когда нет кризиса, составляет 3-4 процентных пункта, отметил Сергей Гордейко, глава "Русипотеки".

Новые правила могут привести к удорожанию квартир для конечных покупателей примерно на 10%, что может снизить спрос на жилье, считает Дмитрий Фалкин, вице-президент группы RBI.