Житель Алтайского края остался без прав за пьяную езду на самодельном мотоцикле
На судебном заседании водитель отрицал свою вину
15 декабря 2025, 12:45, ИА Амител
В Алтайском крае суд лишил жителя Змеиногорского района водительских прав за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции, когда он ехал на мотоцикле "Урал" без государственных регистрационных знаков. При проверке инспекторы почувствовали запах алкоголя и предложили водителю пройти освидетельствование. Результаты подтвердили, что он находился в нетрезвом состоянии.
«На судебном заседании водитель сначала отрицал свою вину. Он утверждал, что транспортное средство является самодельным и якобы не относится к мотоциклам: по его словам, от "Урала" там установлена только рама, поэтому техника не была зарегистрирована в органах ГАИ», – отметили в ведомстве.
Однако приглашенный в суд специалист пояснил, что данный транспорт внешне напоминает мотоцикл "Урал", но по техническим характеристикам относится к самособранным самоходным машинам. Для таких транспортных средств предусмотрено оформление паспорта самоходной машины и обязательная регистрация в инспекции гостехнадзора.
После разъяснений водитель признал вину, раскаялся и заявил, что не знал о необходимости постановки самодельного транспортного средства на учет. В итоге суд назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев.
15:04:03 15-12-2025
