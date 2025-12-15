Житель Алтайского края остался без прав за пьяную езду на самодельном мотоцикле

На судебном заседании водитель отрицал свою вину

15 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

Автомобиль ГИБДД в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд лишил жителя Змеиногорского района водительских прав за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции, когда он ехал на мотоцикле "Урал" без государственных регистрационных знаков. При проверке инспекторы почувствовали запах алкоголя и предложили водителю пройти освидетельствование. Результаты подтвердили, что он находился в нетрезвом состоянии.

«На судебном заседании водитель сначала отрицал свою вину. Он утверждал, что транспортное средство является самодельным и якобы не относится к мотоциклам: по его словам, от "Урала" там установлена только рама, поэтому техника не была зарегистрирована в органах ГАИ», – отметили в ведомстве.

Однако приглашенный в суд специалист пояснил, что данный транспорт внешне напоминает мотоцикл "Урал", но по техническим характеристикам относится к самособранным самоходным машинам. Для таких транспортных средств предусмотрено оформление паспорта самоходной машины и обязательная регистрация в инспекции гостехнадзора.

После разъяснений водитель признал вину, раскаялся и заявил, что не знал о необходимости постановки самодельного транспортного средства на учет. В итоге суд назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев.

