Парень из Барнаула под видом покупателя угнал мотоцикл Kawasaki в Кемерове

Угонщика задержали и отправили под стражу

11 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Барнаулец похитил мотоцикл в Кемерове / Фото: полиция Кузбасса

В Кемерове задержан 24-летний житель Барнаула, угнавший мотоцикл Kawasaki у владельца под видом покупателя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, 37-летний хозяин выставил транспортное средство стоимостью 600 тысяч рублей на продажу через интернет. Молодой человек приехал на встречу, попросил разрешения совершить пробную поездку и скрылся вместе с мотоциклом.

«Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили, что злоумышленник направился в Барнаул. Его задержали и заключили под стражу», – отметили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже, максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы.

Похищенный мотоцикл и защитный шлем уже возвращены владельцу.

Ранее сообщалось, что 23-летний работник станции технического обслуживания в Новосибирске предстанет перед судом за угон автомобиля.