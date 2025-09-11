Парень из Барнаула под видом покупателя угнал мотоцикл Kawasaki в Кемерове
Угонщика задержали и отправили под стражу
11 сентября 2025, 08:30, ИА Амител
В Кемерове задержан 24-летний житель Барнаула, угнавший мотоцикл Kawasaki у владельца под видом покупателя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным полиции, 37-летний хозяин выставил транспортное средство стоимостью 600 тысяч рублей на продажу через интернет. Молодой человек приехал на встречу, попросил разрешения совершить пробную поездку и скрылся вместе с мотоциклом.
«Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили, что злоумышленник направился в Барнаул. Его задержали и заключили под стражу», – отметили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже, максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы.
Похищенный мотоцикл и защитный шлем уже возвращены владельцу.
