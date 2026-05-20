Житель Новосибирска насмерть забил мужчину в пансионате для пожилых в Барнауле

Потерпевший скончался спустя несколько часов

20 мая 2026, 13:34, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле перед судом предстанет 48-летний житель Новосибирска, которого обвиняют в смертельном избиении постояльца пансионата для пожилых людей. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. По данным следствия, преступление произошло в апреле 2025 года в одном из учреждений по уходу за пожилыми людьми.

Следователи установили, что обвиняемый испытывал к потерпевшему личную неприязнь. Во время конфликта мужчина нанес постояльцу множественные удары по телу. От полученных травм потерпевший скончался спустя несколько часов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В региональном Следкоме сообщили, что следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.