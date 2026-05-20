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Житель Новосибирска насмерть забил мужчину в пансионате для пожилых в Барнауле

Потерпевший скончался спустя несколько часов

20 мая 2026, 13:34, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле перед судом предстанет 48-летний житель Новосибирска, которого обвиняют в смертельном избиении постояльца пансионата для пожилых людей. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. По данным следствия, преступление произошло в апреле 2025 года в одном из учреждений по уходу за пожилыми людьми.

Следователи установили, что обвиняемый испытывал к потерпевшему личную неприязнь. Во время конфликта мужчина нанес постояльцу множественные удары по телу. От полученных травм потерпевший скончался спустя несколько часов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В региональном Следкоме сообщили, что следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Мужчину арестовали / Фото: СУ СКР по Новосибирской области

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Барнаул Новосибирская область
       

Комментарии 2

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Гость

14:10:12 20-05-2026

А можно как-то побольше информации? Кто этот обвиняемый? В каких отношениях с потерпевшим? Что предшествовало развитию сюжета?

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Гость

15:17:10 20-05-2026

Гость (14:10:12 20-05-2026) А можно как-то побольше информации? Кто этот обвиняемый? В к... Это читайте в новой книге у Донцовой или Устиновой )))))))) До тех пор сюжет есть тайна!

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