"Это не человек, а зверь". В Новосибирске отчим забил до смерти трехлетнюю падчерицу
Мама погибшего ребенка также стала жертвой избиения домашнего тирана
30 апреля 2026, 12:24, ИА Амител
В Новосибирске произошла смертельная трагедия: трехлетняя девочка погибла от рук отчима. Подробности этой истории рассказали в "КП-Новосибирск".
По данным следствия, все произошло днем 27 апреля. 27‑летний Тимур* жестоко избил трехлетнюю падчерицу в квартире девятиэтажного дома в центре города. Ребенок был доставлен в больницу, но, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Отчима задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Мать погибшей, 21‑летняя Гульнара*, познакомилась с Тимуром* в сентябре прошлого года через соцсети. Молодые люди поженились, переехали сначала в Москву, затем в Новосибирск и 25 марта сняли квартиру.
По словам женщины, сначала отношения складывались хорошо: мужчина красиво ухаживал и дарил подарки. Однако со временем поведение Тимура резко изменилось.
Гульнара рассказала, что мужчина начал контролировать ее: забирал телефон, присутствовал при разговорах, запирал женщину с ребенком в квартире перед уходом. Затем начались вспышки агрессии — сначала в отношении нее, потом и в отношении девочки.
Тимур связывал мать и ребенка ремнем или веревками, избивал их. Однажды, когда дочка случайно закрыла защелку, пока Гульнара спала, мужчина в ярости ударил и ее, и ребенка.
За неделю до трагедии женщина смогла отправить родным фото дочери в синяках.
Родственники предложили забрать девочку, но в ответ Тимур начал угрожать теще по телефону, а затем связал жену и избил ее. Он поднял ребенка за ноги и швырнул, угрожая убить девочку, если Гульнара не успокоит родственников.
Утром 27 апреля, когда женщина уснула, Тимур вернулся со смены и начал стучать в дверь. После того как Гульнара открыла, он избил ее, затем пошел в детскую, схватил дочку и ударил о шкаф. Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила, что ее руки связаны ремнем, а Тимур продолжает избивать ребенка. Девочка потеряла сознание.
«Я кричала, звала на помощь и била в стены, но никто из соседей не помог нам», — вспоминает мама умершего ребенка.
Гульнара умоляла вызвать скорую помощь — в итоге мужчина согласился, и ребенка госпитализировали. Но девочка умерла. В ходе проверки МВД выяснилось, что Тимур находился в РФ нелегально, а Гульнара, хотя и проживала в стране официально, не оформила документы на дочь. Мать и хозяйку квартиры оштрафовали за нарушения миграционного законодательства. Гульнара временно выехала за границу, чтобы оформить документы и вернуться на суд.
Бабушка погибшей девочки в беседе с журналистами выразила шок и гнев: она сожалеет, что не распознала опасность раньше, и требует для Тимура самого строгого наказания.
«Это не человек, а зверь — очень жалею, что сразу это не поняла», — рассказала бабушка умершей девочки.
Центральный районный суд Новосибирска изберет меру пресечения для 27‑летнего Тимура утром 30 апреля. Родные объявили сбор средств для отправки тела девочки на родину.
*Имена участников истории изменены
12:36:18 30-04-2026
УЖАС вы что творите люди ужас остановитесь
12:48:15 30-04-2026
Гость (12:36:18 30-04-2026) УЖАС вы что творите люди ужас остановитесь ... В Библии написано, что будет происходить в последние дни этого дьявольского мира - остановки не будет.
12:41:00 30-04-2026
его место на вивисекции.
мать где была? матка в мультиоргазмах тряслась?
12:49:28 30-04-2026
Ой сколько таких мамашек и в Барнауле. Отчимы унижают оскорбляют их детей, а они молчат, так как за орган держатся.....Мерзко все это....
13:00:24 30-04-2026
У него прям на лбу написано. -" Хочу обвешанным гранатами бежать самый первый в атаку на СВО"-
13:02:38 30-04-2026
Казнить ублюдка.А то находятся разные слюнтяи против применения смертной казни.Вот когда будет такая процедура введена ,таких тимуров резко поубавится.
17:17:51 30-04-2026
скота конями в поле разорвать, самку на стерилизацию
17:45:08 30-04-2026
Женятся на женщинах с детьми более 80 процентов САДИСТЫ и педофилы, это статистика
17:46:16 30-04-2026
почему рожу спрятали? соцсети адрес его какой? вот будет дело, а так это неэффективно
17:04:30 01-05-2026
Эта дурочка не меньше поганого садюги виновата.