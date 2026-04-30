"Это не человек, а зверь". В Новосибирске отчим забил до смерти трехлетнюю падчерицу

Мама погибшего ребенка также стала жертвой избиения домашнего тирана

30 апреля 2026, 12:24, ИА Амител

Мужчину арестовали / Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске произошла смертельная трагедия: трехлетняя девочка погибла от рук отчима. Подробности этой истории рассказали в "КП-Новосибирск".

По данным следствия, все произошло днем 27 апреля. 27‑летний Тимур* жестоко избил трехлетнюю падчерицу в квартире девятиэтажного дома в центре города. Ребенок был доставлен в больницу, но, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Отчима задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Мать погибшей, 21‑летняя Гульнара*, познакомилась с Тимуром* в сентябре прошлого года через соцсети. Молодые люди поженились, переехали сначала в Москву, затем в Новосибирск и 25 марта сняли квартиру.

По словам женщины, сначала отношения складывались хорошо: мужчина красиво ухаживал и дарил подарки. Однако со временем поведение Тимура резко изменилось.

Гульнара рассказала, что мужчина начал контролировать ее: забирал телефон, присутствовал при разговорах, запирал женщину с ребенком в квартире перед уходом. Затем начались вспышки агрессии — сначала в отношении нее, потом и в отношении девочки.

Тимур связывал мать и ребенка ремнем или веревками, избивал их. Однажды, когда дочка случайно закрыла защелку, пока Гульнара спала, мужчина в ярости ударил и ее, и ребенка.

За неделю до трагедии женщина смогла отправить родным фото дочери в синяках.

Родственники предложили забрать девочку, но в ответ Тимур начал угрожать теще по телефону, а затем связал жену и избил ее. Он поднял ребенка за ноги и швырнул, угрожая убить девочку, если Гульнара не успокоит родственников.

Утром 27 апреля, когда женщина уснула, Тимур вернулся со смены и начал стучать в дверь. После того как Гульнара открыла, он избил ее, затем пошел в детскую, схватил дочку и ударил о шкаф. Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила, что ее руки связаны ремнем, а Тимур продолжает избивать ребенка. Девочка потеряла сознание.

«Я кричала, звала на помощь и била в стены, но никто из соседей не помог нам», — вспоминает мама умершего ребенка.

Гульнара умоляла вызвать скорую помощь — в итоге мужчина согласился, и ребенка госпитализировали. Но девочка умерла. В ходе проверки МВД выяснилось, что Тимур находился в РФ нелегально, а Гульнара, хотя и проживала в стране официально, не оформила документы на дочь. Мать и хозяйку квартиры оштрафовали за нарушения миграционного законодательства. Гульнара временно выехала за границу, чтобы оформить документы и вернуться на суд.

Бабушка погибшей девочки в беседе с журналистами выразила шок и гнев: она сожалеет, что не распознала опасность раньше, и требует для Тимура самого строгого наказания.

«Это не человек, а зверь — очень жалею, что сразу это не поняла», — рассказала бабушка умершей девочки.

Центральный районный суд Новосибирска изберет меру пресечения для 27‑летнего Тимура утром 30 апреля. Родные объявили сбор средств для отправки тела девочки на родину.

*Имена участников истории изменены



