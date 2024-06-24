Жители Алтайского края стали активнее ездить в Турцию
Но еще активнее – в Казахстан
24 июня 2024, 19:00, ИА Амител
За год число поездок в Турцию из Алтайского края выросло на 86%. Но при этом страна остается на втором месте по популярности, на первом – Казахстан. К такому выводу пришли аналитики Yota ("Йота") на основе обезличенных данных роуминга абонентов.
В Сибири туристические предпочтения также разделились поровну между Турцией и Казахстаном. Оба направления привлекательны для путешественников. С начала года число поездок в эти страны из регионов СФО увеличилось на 25%.
В целом по России лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более того, за пять месяцев число поездок в эту страну выросло еще на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Второе и третье места заняли Казахстан (-25% год к году) и Беларусь (+10%).
Четвертую строчку занимают ОАЭ, где до начала лета наблюдается высокий туристический сезон. Однако за год интерес к Эмиратам снизился на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд – поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственно.
При этом россияне распробовали и другие дальние направления. В основном активнее всего растет интерес к странам Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у туристов из РФ выросла в семь раз, Маврикия – в шесть раз, Японии – 2,4 раза, Марокко – 1,6 раза.
В заграничных поездках россияне чаще всего пользуются Telegram (телеграм). По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, сместив с первой строчки VK, а за год активность путешествующих абонентов в мессенджере выросла на 26%. Замыкает первую тройку YouTube (Ютуб). Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными и картографическими сервисами.
19:40:48 24-06-2024
А не в %, а в людях? Или в % от населения АК? СКОКА МНОГО?
22:52:47 24-06-2024
Гость (19:40:48 24-06-2024) А не в %, а в людях? Или в % от населения АК? СКОКА МНОГО?... Зависть ощущаю в вас я
20:19:53 24-06-2024
Точно) у нас вся деревня уехала, всю ночь деньги на билеты печатали.
20:49:07 24-06-2024
А люди с достатком по-выше в Турцию вообще летают
15:40:33 25-06-2024
Гость (20:49:07 24-06-2024) А люди с достатком по-выше в Турцию вообще летают... Вот и я о том же, какая зависть?
14:17:16 25-06-2024
Люди с достатком жадные, отдыхают в Горном))