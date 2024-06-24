Жители Алтайского края стали активнее ездить в Турцию

Но еще активнее – в Казахстан

24 июня 2024, 19:00, ИА Амител

Фото предоставлено пресс-службой компании МегаФон

За год число поездок в Турцию из Алтайского края выросло на 86%. Но при этом страна остается на втором месте по популярности, на первом – Казахстан. К такому выводу пришли аналитики Yota ("Йота") на основе обезличенных данных роуминга абонентов.

В Сибири туристические предпочтения также разделились поровну между Турцией и Казахстаном. Оба направления привлекательны для путешественников. С начала года число поездок в эти страны из регионов СФО увеличилось на 25%.

В целом по России лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более того, за пять месяцев число поездок в эту страну выросло еще на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Второе и третье места заняли Казахстан (-25% год к году) и Беларусь (+10%).

Четвертую строчку занимают ОАЭ, где до начала лета наблюдается высокий туристический сезон. Однако за год интерес к Эмиратам снизился на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд – поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственно.

При этом россияне распробовали и другие дальние направления. В основном активнее всего растет интерес к странам Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у туристов из РФ выросла в семь раз, Маврикия – в шесть раз, Японии – 2,4 раза, Марокко – 1,6 раза.

В заграничных поездках россияне чаще всего пользуются Telegram (телеграм). По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, сместив с первой строчки VK, а за год активность путешествующих абонентов в мессенджере выросла на 26%. Замыкает первую тройку YouTube (Ютуб). Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными и картографическими сервисами.