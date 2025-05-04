Жители Барнаула собрались у железнодорожного вокзала, чтобы встретить "Эшелон Победы"

С 10:00 на вокзале начали работать тематические площадки, а до 14:00 с составом можно будет сфотографироваться

04 мая 2025, 10:48, ИА Амител

В Барнауле несколько тысяч человек собрались у железнодорожного вокзала, чтобы посмотреть на прибытие ретропоезда "Эшелон Победы" во главе с легендарным паровозом.

Обстановку у вокзала запечатлели читатели amic.ru. Судя по кадрам, взглянуть на приезд состава, приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в ВОВ, собралось очень много желающих.

Напомним, тематические площадки на железнодорожном вокзале начали работать с 10:00. Согласно плану мероприятия, встреча состава состоится с 10:30 до 11:00, а сфотографироваться с ним жители и гости города смогут до 14:00.

Кроме легендарного паровоза серии Л-620, который ранее заметили барнаульцы на рельсах, в состав эшелона войдут вагон-теплушка и платформы.