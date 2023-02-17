Жители Волчихинского района в прямом эфире потребовали отставки главврача ЦРБ

Люди вновь отметили то, что они не удовлетворены работой медицинского учреждения

17 февраля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Волчихи вышли в прямой эфир с представителями Народного фронта и потребовали отправить в отставку главврача Волчихинской ЦРБ.

После смерти ребёнка в больнице люди много раз высказывали претензии к работе медицинского учреждения. В прямом эфире они вновь высказали своё недовольство и потребовали смены руководства.

Напомним, в Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок, которого привезли с ангиной. По словам местных жителей, в момент трагедии на месте не было врача – только медсестра. Главврач Татьяна Харлова утверждает, что медики были и боролись за жизнь ребёнка полтора часа.

После смерти мальчика местные жители и представители власти устроили народный сход.