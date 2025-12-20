Жительница Алтая попалась на уловку мошенников из-за любопытства

Женщина решила посмотреть на фото с места "страшного ДТП"

20 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Каменском районе жертвой интернет-мошенников стала 38-летняя женщина из поселка Октябрьского, перешедшая по сомнительной ссылке. Злоумышленники, используя вредоносное программное обеспечение, неправомерно завладели суммой, превышающей 100 тысяч рублей. Информация была предоставлена в Главном управлении МВД по Алтайскому краю.

Согласно информации ведомства, потерпевшая обнаружила в интернете сообщение о якобы произошедшем серьезном дорожном происшествии в Камне-на-Оби. Поддавшись любопытству, жительница села перешла по указанной ссылке.

В результате на мобильное устройство женщины было установлено вредоносное ПО, а информация о якобы случившейся аварии оказалась ложной.

Дальнейшее расследование показало, что это была очередная уловка злоумышленников. Используя интерес пользователей, мошенники распространяли фишинговые ссылки для получения доступа к личным устройствам. По аналогичной схеме была обманута жительница Алтайского края, у которой незаконно сняли денежные средства с банковского счета. Сумма хищения составила чуть больше тысячи рублей.