Жительница Алтайского края вытащила из горящей машины женщину с ребенком
За поступок ее наградили медалью
08 октября 2023, 11:37, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Жительница Алтайского края спасла двух человек из горящего автомобиля. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Две легковушки столкнулись на трассе Славгород – Табуны, одна из машин после удара загорелась. Внутри находились женщина и ребенок.
Жительница Немецкого района Людмила Лылова увидела это и вытащила обоих пострадавших из пылающих "Жигулей".
За совершенный поступок женщину наградили медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".
12:23:40 08-10-2023
Кому-то за избиение заключенного - звезду героя, а здесь, за спасение людей, всего-то медаль. СЮРРЕАЛИЗМ. Ранее мальчишка девчонку спас из ямы, а ведь мог и сам сгинуть. Вчера женщину в автобусе спасли, а могла умереть.
12:36:21 08-10-2023
Гость (12:23:40 08-10-2023) Кому-то за избиение заключенного - звезду героя, а здесь, за... Чё брешешь про звезду? Там чисто местная награда.