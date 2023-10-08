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Жительница Алтайского края вытащила из горящей машины женщину с ребенком

За поступок ее наградили медалью

08 октября 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Жительница Алтайского края спасла двух человек из горящего автомобиля. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Две легковушки столкнулись на трассе Славгород – Табуны, одна из машин после удара загорелась. Внутри находились женщина и ребенок. 

Жительница Немецкого района Людмила Лылова увидела это и вытащила обоих пострадавших из пылающих "Жигулей".

За совершенный поступок женщину наградили медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

12:23:40 08-10-2023

Кому-то за избиение заключенного - звезду героя, а здесь, за спасение людей, всего-то медаль. СЮРРЕАЛИЗМ. Ранее мальчишка девчонку спас из ямы, а ведь мог и сам сгинуть. Вчера женщину в автобусе спасли, а могла умереть.

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Гость

12:36:21 08-10-2023

Гость (12:23:40 08-10-2023) Кому-то за избиение заключенного - звезду героя, а здесь, за... Чё брешешь про звезду? Там чисто местная награда.

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