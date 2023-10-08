Жительница Алтайского края вытащила из горящей машины женщину с ребенком

За поступок ее наградили медалью

08 октября 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Жительница Алтайского края спасла двух человек из горящего автомобиля. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Две легковушки столкнулись на трассе Славгород – Табуны, одна из машин после удара загорелась. Внутри находились женщина и ребенок.

Жительница Немецкого района Людмила Лылова увидела это и вытащила обоих пострадавших из пылающих "Жигулей".

За совершенный поступок женщину наградили медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".