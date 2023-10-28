Жительница Барнаула потеряла 160 тысяч рублей, желая их приумножить
Полицейские возбудили уголовное дело
28 октября 2023, 11:31, ИА Амител
48-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 160 тысяч рублей в надежде приумножить эту сумму, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщина рассказала, что в мессенджере в одном из чатов с ней связалась незнакомка и предложила заработок через этот же самый чат.
"Суть состояла в том, чтобы вносить денежные средства и получать потом деньги в двойном размере", – пояснили в ведомстве.
В итоге потерпевшая перевела с кредитки 160 тысяч рублей на указанный номер карты, но обещанная прибыль так и не поступила. Позднее она узнала от других участников группы, что с ней общались аферисты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
12:05:49 28-10-2023
При переводе денег с кредитки необходимо было при этом произнести:"Крэкс Пэкс Фэкс".Видимо забыла это сказать,вот и пролетела.
12:25:42 28-10-2023
люди без мозгов....
16:13:03 28-10-2023
Неужели любители ХАЛЯВЫ не знают,что бесплатный сыр только в мышеловке!!!Уже противно читать!
00:00:41 29-10-2023
откуда у таких деньги, а?