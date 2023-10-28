Жительница Барнаула потеряла 160 тысяч рублей, желая их приумножить

Полицейские возбудили уголовное дело

28 октября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

48-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 160 тысяч рублей в надежде приумножить эту сумму, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина рассказала, что в мессенджере в одном из чатов с ней связалась незнакомка и предложила заработок через этот же самый чат.

"Суть состояла в том, чтобы вносить денежные средства и получать потом деньги в двойном размере", – пояснили в ведомстве.

В итоге потерпевшая перевела с кредитки 160 тысяч рублей на указанный номер карты, но обещанная прибыль так и не поступила. Позднее она узнала от других участников группы, что с ней общались аферисты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.