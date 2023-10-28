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Жительница Барнаула потеряла 160 тысяч рублей, желая их приумножить

Полицейские возбудили уголовное дело

28 октября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

48-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 160 тысяч рублей в надежде приумножить эту сумму, сообщили в МВД Алтайского края. 

Женщина рассказала, что в мессенджере в одном из чатов с ней связалась незнакомка и предложила заработок через этот же самый чат.

"Суть состояла в том, чтобы вносить денежные средства и получать потом деньги в двойном размере", – пояснили в ведомстве.

В итоге потерпевшая перевела с кредитки 160 тысяч рублей на указанный номер карты, но обещанная прибыль так и не поступила. Позднее она узнала от других участников группы, что с ней общались аферисты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Барнаул Происшествия Мошенники

Комментарии 4

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Гость

12:05:49 28-10-2023

При переводе денег с кредитки необходимо было при этом произнести:"Крэкс Пэкс Фэкс".Видимо забыла это сказать,вот и пролетела.

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гость

12:25:42 28-10-2023

люди без мозгов....

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Владимир

16:13:03 28-10-2023

Неужели любители ХАЛЯВЫ не знают,что бесплатный сыр только в мышеловке!!!Уже противно читать!

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Элен без ребят

00:00:41 29-10-2023

откуда у таких деньги, а?

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