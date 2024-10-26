Жительница Барнаула пожаловалась на грязный тротуар по проспекту Строителей
По словам женщины, пройти в этом месте "нереально"
26 октября 2024, 19:45, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на грязный тротуар на проспекте Строителей. Ее слова приводит "В курсе 22".
На видео женщина в белых кроссовках сетует на грязь, лужи и листву на пешеходной дорожке неподалеку от ТЦ Galaxy.
"Не понимаю, что за позор. Просто центр города и пройти невозможно, что весной, когда снег растаял (вот это все было, ни разу не убирали), так и сейчас все это осталось", – рассказала она.
По словам горожанки, пройти здесь "нереально", даже где листва. "Там под ней не асфальт – там лужа. То есть ты проваливаешься прям нормально", – добавила она.
При этом обойти проблемное место также нельзя, потому что рядом находится проезжая часть, отмечает женщина.
20:47:58 26-10-2024
"обойти проблемное место также нельзя, потому что рядом находится проезжая часть, отмечает женщина."-------- Там до ПЧ еще метра 3 по (скажем так) газону. На первом фото видно, что вся вода стекает на тротуар. Спасибо родному городу.
21:13:31 26-10-2024
А потому что кроме отдельных участков на двух проспектах и в районе новостроек, в остальных местах город - деревня деревней.
21:18:57 26-10-2024
Вы не понимаете) Чаечка в белых кроссовочках. Пускай и масс-маркет, пускай и денег не дорого стоят, но они белые. А еще спортивные штанишки, видимо вкупе с кофточкой. И они тоже светлого розоватого тона. Она «проваливается» на Строителей. Это не согласуется с ее вайбом. Вы в конце концов люди или кто? Или не крещенные? Почему никто не суетнулся? Ваааще… Мне просто интересно - а ее остальной город и его содержание устраивает, или только конкретно этот отрезок проспекта Строителей ее напрягает?
22:41:23 26-10-2024
Гость (21:18:57 26-10-2024) Вы не понимаете) Чаечка в белых кроссовочках. Пускай и масс-... на ботоферме день зарплаты?
08:27:21 27-10-2024
Гость (22:41:23 26-10-2024) на ботоферме день зарплаты?... Про фермы не в курсе, иная область деятельности у меня. А вообще - кто ж по субботам зарплату раздает? Люди только бухать начали.
06:05:57 27-10-2024
Гость (21:18:57 26-10-2024) Вы не понимаете) Чаечка в белых кроссовочках. Пускай и масс-... Точно.
Не по-русски это. Не в ватниках и кирзачах...
07:03:45 27-10-2024
Гость (21:18:57 26-10-2024) Вы не понимаете) Чаечка в белых кроссовочках. Пускай и масс-... ты себя описала?
08:45:27 27-10-2024
Гость (07:03:45 27-10-2024) ты себя описала? ... А что за обида? Какая то личная приязнь к аффторше ролика? Так вы не о том беспокоитесь. Мне на ее шмотье поровну. Просто гражданка из себя изображает эстетку на том месте, которое никогда и признавалось образцовым. Это как заехать на Осипенко и удивиться - а где тут памятники архитектуры и искусства. Таких роликов в Барнауле везде снимать можно. Думаете на Ленинском лучше? Или Соц? Везде безнадега. Город - унылая помойка. Посмотрите на другие города. Если бюджет не позволяет лично, то есть ролики в интернете. Посмотрите как реальные города должны выглядеть. А потом посмотрите в свое окно. Сравните две картинки. Теперь вам понятно? Не надо устраивать шоу в стиле «ой, я вся такая внезапная и противоречивая и вообще мне иные запахи кроме свежих круассанов претят». Весь город - помойка. Иные локации в крае - помойка в квадрате, а то и в кубе.
11:23:48 27-10-2024
Гость (08:45:27 27-10-2024) А что за обида? Какая то личная приязнь к аффторше ролика? Т... "Образцовое" у нас одно место - Москва, Красная площадь.
То есть ты вменяешь гражданке в вину то, что она идёт по центральной улице краевой столицы по колено в г...не В СВЕТЛОЙ ОДЕЖДЕ?
12:19:09 27-10-2024
Кхм... (11:23:48 27-10-2024) "Образцовое" у нас одно место - Москва, Красная площадь.... Вовсе нет. Образцовых мест в стране масса. Просто вы об этом не знаете. Видимо не путешествуете по стране. Винить вас не за что. Невежество в Сибири - давняя проблема. И если вы не поняли моего вопроса к автору ролика, то мне нечего добавить. Вы если элементарного не поняли, то зачем я усложнять стану. Всего вам хорошего. Мимо идите.
13:28:01 27-10-2024
Кхм... (11:23:48 27-10-2024) "Образцовое" у нас одно место - Москва, Красная площадь.... ""Образцовое" у нас одно место - Москва, Красная площадь." - да ну( там труп лежит, фу...(
12:08:29 27-10-2024
Гость (21:18:57 26-10-2024) Вы не понимаете) Чаечка в белых кроссовочках. Пускай и масс-... Голубь сизокрылый, ты ходишь в говнодавах и тебя за это никто не булит. С чего ты на себя взял такое право? Если ты предпочитаешь жить в говнах и молчать, то это только твой выбор и не тебе осуждать тех, кто с этим не согласен.
12:27:21 27-10-2024
Гость (12:08:29 27-10-2024) Голубь сизокрылый, ты ходишь в говнодавах и тебя за это никт... Вы знаете, а ваш словарный запас вас выдает. Вообще не имею к вам вопросов. Предпочитаю с людьми вашего уровня пересекаться как можно реже. Ну, и конечно же перлы типа «голубь сизокрылый» или «говнодавы», это верх полемики) Вы, как и предыдущий ваш коллега по опасному употреблению ректификатов, просто не смогли понять о чем я говорил. Согласен, трудно распознать человеческую речь, если общаешься на понятных приматам жестах. Так вы и не пытайтесь. Это не ваше. Вам проще слышать Абырвалг, жигулевское, телка, хавчик.
12:55:10 27-10-2024
Гость (12:08:29 27-10-2024) Голубь сизокрылый, ты ходишь в говнодавах и тебя за это никт... Гость (12:08:29 27-10-2024) Голубь сизокрылый, ты ходишь в говнодавах и тебя за это никт... Вы знаете, а ваш словарный запас вас выдает. Вообще не имею к вам вопросов. Предпочитаю с людьми вашего уровня пересекаться как можно реже. Ну, и конечно же перлы типа «голубь сизокрылый» или «говнодавы», это верх полемики) Вы, как и предыдущий ваш коллега по опасному употреблению ректификатов, просто не смогли понять о чем я говорил. Согласен, трудно распознать человеческую речь, если общаешься на понятных приматам жестах. Так вы и не пытайтесь. Это не ваше. Вам проще слышать Абырвалг, жигулевское, телка, хавчик.
13:52:11 27-10-2024
Гость (12:55:10 27-10-2024) Вы знаете, а ваш словарный запас вас выдает. Вообще не имею ... То есть девушку назвать "чайкой в белых кроссах" это нормально, а когда тебя "голубем в говнодавах" назвали это плохо?
Ясно. Вопросов больше не имею.
22:25:12 26-10-2024
Весь город утопает в грязи. Пройдите по Партизанской. Песка столько насыпано. Дышите горожане! Можно по проспекту Красноармейский. Это просто сплошная грязь. Позор во что превращён город.
15:44:19 27-10-2024
Да (22:25:12 26-10-2024) Весь город утопает в грязи. Пройдите по Партизанской. Песка ... И не только, сверните с пр. Ленина на Анатолия со стороны Дома Союзов, такая же ситуация, очень хорошо просматривается из окон Дома Правосудия! А это самый центр, и не чего!
22:50:00 26-10-2024
Да весь город одна большая помойка. Грязища везеде! И это никого не парит.
00:02:56 27-10-2024
а на южном все сделали, приезжай, завидуй
07:23:12 27-10-2024
Надо в резиновых сапогах ходить в эту пору, а не в белых кроссах - решила выгулять кроссовки, да похвастать, чтоб все видели "вау круто"!
08:11:04 27-10-2024
Осень не весна.
08:34:09 27-10-2024
Судя по комментариям почти всех всё устраивает, живите дальше в своём болоте!
10:51:34 27-10-2024
Сергей (08:34:09 27-10-2024) Судя по комментариям почти всех всё устраивает, живите дальш... И будем жыть долго и счастливо.
19:39:51 27-10-2024
Musik (10:51:34 27-10-2024) И будем жыть долго и счастливо. ...
Мусик, все, что у жизни осталось для тебя, так это возможность писать тут всякие глупости. А разве возможно это назвать счастливой жизнью?
18:43:38 27-10-2024
Сергей (08:34:09 27-10-2024) Судя по комментариям почти всех всё устраивает, живите дальш... Если судить, по осуждателю чайки (хорошо, что таких мало), то выходит, что раз в говне живешь, то и не чирикай. А такие, как он, еще множество причин для оправдания подобных ситуаций найдут. Видимо работа связана с очисткой дорог и тротуаров. И должность на пару-тройку позиций ниже чем у начальника дворников, но с перспективами карьерного роста. Иначе эту отрицательную многословность трудно объяснить.
09:32:34 27-10-2024
Фото так себе, но такие кросы не больше 2 тыр стоят - не впечатлился.
14:35:58 27-10-2024
Всю жизнь так было и будет
17:07:26 27-10-2024
На проспекте Космонавтов чисто и приятно гулять. На аллее всегда красиво.
Часто убирают и подметают.
Спасибо этим сотрудникам огромное!
17:23:49 27-10-2024
На проспекте Космонавтов чисто и приятно гулять. На аллее всегда красиво.
Часто убирают и подметают.
Спасибо этим сотрудникам огромное!
22:26:11 27-10-2024
Какая эта мишка? (19:39:51 27-10-2024) Мусик, все, что у жизни осталось для тебя, так это возмо... Я прямо плакаю от Вашей искрометной умности и прозорливости. Пишы
исче, дитятко!