Жительница Барнаула пожаловалась на грязный тротуар по проспекту Строителей

По словам женщины, пройти в этом месте "нереально"

26 октября 2024, 19:45, ИА Амител

Кадр из видео / "В курсе 22"

Жительница Барнаула пожаловалась на грязный тротуар на проспекте Строителей. Ее слова приводит "В курсе 22".

На видео женщина в белых кроссовках сетует на грязь, лужи и листву на пешеходной дорожке неподалеку от ТЦ Galaxy.

"Не понимаю, что за позор. Просто центр города и пройти невозможно, что весной, когда снег растаял (вот это все было, ни разу не убирали), так и сейчас все это осталось", – рассказала она.

По словам горожанки, пройти здесь "нереально", даже где листва. "Там под ней не асфальт – там лужа. То есть ты проваливаешься прям нормально", – добавила она.

При этом обойти проблемное место также нельзя, потому что рядом находится проезжая часть, отмечает женщина.