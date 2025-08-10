По словам матери погибшей, женщина страдала от депрессии

10 августа 2025, 16:25, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Екатеринбурга убила двоих детей и покончила с собой из-за депрессии. Как сообщает ura.ru, об этом заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Мать женщины обратилась в полицию и заявила, что ее дочь не выходит на связь. Она подчеркнула, что женщина может совершить необдуманные поступки на фоне депрессии.

«Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу. Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено», – заявил Горелых.

Известно, что женщина работала врачом УЗИ-диагностики. На учете у психиатра не состояла. Старший ребенок, девятилетний мальчик, учился в третьем классе, а младшая, трехлетняя девочка посещала детский сад.

Как сообщает E1.ru, убившая себя женщина незадолго до трагедии жаловалась близким на проблемы. В основном они были со старшим сыном – он хулиганил и был неуправляемым. Отца у детей не было. Младшей дочкой медик забеременела с помощью ЭКО.