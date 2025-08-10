Жительница Екатеринбурга убила двоих детей и покончила с собой
По словам матери погибшей, женщина страдала от депрессии
10 августа 2025, 16:25, ИА Амител
Жительница Екатеринбурга убила двоих детей и покончила с собой из-за депрессии. Как сообщает ura.ru, об этом заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Мать женщины обратилась в полицию и заявила, что ее дочь не выходит на связь. Она подчеркнула, что женщина может совершить необдуманные поступки на фоне депрессии.
«Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу. Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено», – заявил Горелых.
Известно, что женщина работала врачом УЗИ-диагностики. На учете у психиатра не состояла. Старший ребенок, девятилетний мальчик, учился в третьем классе, а младшая, трехлетняя девочка посещала детский сад.
Как сообщает E1.ru, убившая себя женщина незадолго до трагедии жаловалась близким на проблемы. В основном они были со старшим сыном – он хулиганил и был неуправляемым. Отца у детей не было. Младшей дочкой медик забеременела с помощью ЭКО.
18:58:42 10-08-2025
вот так выглядит депрессия, а не когда у тебя плохое настроение, username. одно непонятно- почему врач не обратилась к коллегам- психиатрам и не воспользовалась возможностью избежать такой чудовищной трагедии?
19:27:40 10-08-2025
А старшего и не знает, от кого залетела
09:35:06 11-08-2025
Гость (19:27:40 10-08-2025) А старшего и не знает, от кого залетела... Добрый ты человек, очень,,,
10:45:53 11-08-2025
Может она и права. Жизнь не имеет смысла, так, как она конечна.
17:11:52 11-08-2025
Гость (10:45:53 11-08-2025) Может она и права. Жизнь не имеет смысла, так, как она конеч... обратитесь к психологу
15:12:44 11-08-2025
Месть бывшему мужу, судя по оставленной записке...