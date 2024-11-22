Жительница Новосибирска отсудила у алкозависимой сестры пятилетнего сына

За право быть опекуном женщина боролась два года

22 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Судейский молот / Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Жительница Новосибирска забрала у пьющей сводной сестры пятилетнего сына. За опекунство женщина боролась в течение двух лет. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Юлия, сводная сестра Ирины, живет в одном из райцентров. После смерти мужа она воспитывала маленького сына одна. В 2023 году в ее доме взорвался газовый котел, и женщина с трехлетним ребенком попали в больницу.

Несколько дней они пролежали в реанимации. А после перевода в терапию Юлия сбежала, бросив сына в детском отделении. Служба опеки отдала мальчика в приют, откуда его забрала Ирина.

Сибирячка оформила над племянником опеку. Сестра этому не препятствовала и пообещала, что найдет новое жилье и работу, после чего заберет сына. Время шло, однако беглянка не интересовалась жизнью ребенка. Племянник стал называть Ирину мамой.

"Когда у меня закончился срок опеки, Юлия объявилась. Сказала, что хочет забрать сына. К тому моменту она вышла замуж и переехала. Я подала иск на лишение ее родительских прав, пытаясь отстоять свое право на воспитание ребенка. Но в ходе заседаний было решено оставить мальчика с ней, дать шанс биологической маме", – пояснила женщина.

Тем временем Юлия продолжала пить. Она могла прийти в детский сад за мальчиком пьяной, а после смерти второго мужа и вовсе переехала жить к подруге. Та устроила женщину на работу в магазин, но через некоторое время Юлия бросила ребенка у подруги и ушла пить на несколько дней.

"Подруга Юли мне позвонила, спросила, буду ли я забирать мальчика. Я позвонила в полицию, но Юля объявилась и забрала ребенка. Я написала заявление и хотела, чтобы их нашли", – говорит женщина.

Позже ее нашли в Октябрьском районе Новосибирска. По словам сестры, она пила в квартире у приятельницы. О шумной компании в полицию сообщили соседи. Ребенка забрали в социально-реабилитационный центр. С Ириной связались сотрудники отдела ПДН и обо всем рассказали.

"Мы с мужем приезжали к ребенку раз в неделю, привозили гостинцы, разговаривали с педагогами. Юлия приехала к нему всего лишь два или три раза, ничего ему не привезла. Мальчик пробыл там четыре месяца. В сентябре я забрала его и оформила временную опеку – на полгода", – уточнила Ирина.

В ноябре Юлию через суд лишили родительских прав. Она не явилась ни на одно заседание.

"Скорее всего, она знает, что ее лишили родительских прав. Ей присылали повестку, есть еще общие знакомые, которые знали, что будут суды. Я уверена, что сын Юле не нужен", – заявила Ирина.

Сейчас мальчик живет с Ириной и снова называет ее мамой. Пятый день рождения он отметил уже с опекунами.