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В Новосибирске бабушка младенца, выкинутого матерью в мусорку, прошла проверку опеки

Уполномоченная по правам ребенка в области отметила, что в первую очередь опекунов будут искать среди родных мальчика. Однако у них будут оцениваться не только жилищные условия, но и другие факторы

22 февраля 2024, 22:59, ИА Амител

Фото: Мария Новикова/ СУ СКР по Новосибирской области
Фото: Мария Новикова/ СУ СКР по Новосибирской области

Очередь из усыновителей выстроилась за новорожденным, которого нашли в мусорном баке в Новосибирске. Как сообщает "КП-Новосибирск", история растрогала многих.

Мать нашли меньше чем через час. Ею оказалась 22-летняя безработная Светлана Баштакова, которая жила в съемной квартире в доме неподалеку. Родила она в ней же: там нашли окровавленные простыни, детскую бутылочку, тесты на беременность.

Девушку отправили в СИЗО по обвинению в покушении на убийство младенца. Сам мальчик находится в больнице и идет на поправку. Сейчас опека будет решать, с кем будет находиться ребенок. Заявление уже подала его бабушка.

"Нас попросили оценить, в каких условиях живет бабушка мальчика. Она проживает в съемной квартире. Жилищные условия признаны удовлетворительными – соответствующий акт мы направим в Новосибирск", – рассказали в отделе по опеке и попечительству администрации Колыванского района.

Уполномоченная по правам ребенка в области отметила, что в первую очередь опекунов будут искать среди родных мальчика. Однако у них будут оцениваться не только жилищные условия, но и состояние здоровья, нравственные и личные качества, способность заботиться о ребенке.

Новосибирская область

Комментарии 6

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Абориген

00:23:02 23-02-2024

К этим людям ребенок не должен вернуться. Он должен начать новую жизнь. Жить с теми, кто выбрасывает людей на помойку, не нужно

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Гость

06:23:07 23-02-2024

Бабка уже одну убийцу вырастила. Да и сама, как и доча квартирует

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Гость

12:51:59 23-02-2024

Гость (06:23:07 23-02-2024) Бабка уже одну убийцу вырастила. Да и сама, как и доча кварт... У нас полстраны квартирует. И те, кто в ипотеке, квартирует, т.к жилье в залоге у банкстеров.

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Гость

12:55:21 23-02-2024

Бабка ее изолировано от общества воспитывала?? Ещё не известно, что больше оказало влияние на личность матери ребенка. Беби-боксы снова пора делать. Не понятно, почему от них отказались.

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Гость

13:43:46 23-02-2024

Она уже не прошла проверку, вырастив такое чудовище.

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Гость

14:31:01 23-02-2024

А почему нет очереди у дома малютки на усыновление?

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