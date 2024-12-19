Журналисты из Алтайского края примут участие в прямой линии с Путиным

Amic.ru на мероприятии представляет главный редактор Елена Пацар

19 декабря 2024, 12:53, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Журналисты из Алтайского края посетят прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится сегодня, 19 декабря. Редакцию amic.ru на мероприятии представляет главный редактор Елена Пацар.

От канала "Катунь" на прямую линию поехала журналистка Елена Самарина, от ГТРК "Алтай" – Леонид Хиль, а от "Алтайской правды" – Татьяна Кочетыгова.

Напомним, что программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени. Мероприятие совмещает в себе элементы большой пресс-конференции и прямой линии.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Подробнее о том, как можно задать свой вопрос, читайте здесь.