"Знаю, что ждете". Оксана Самойлова впервые прокомментировала развод с Джиганом
Ранее им удавалось сохранить брак, однако в этот раз, судя по всему, Самойлова настроена решительно
13 октября 2025, 21:45, ИА Амител
Оксана Самойлова впервые обратилась к публике после новости о подаче заявления на развод с рэпером Джиганом. В своем аккаунте в социальной сети модель написала:
«Знаю, что ждете комментарии, но нужно время, чтобы эмоции поутихли...»
Оксана Самойлова и Джиган объявили о разводе после 15 лет брака. Пара, воспитывающая четверых детей – 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида, не впервые сталкивается с кризисом в отношениях. Ранее им удавалось сохранить брак, однако в этот раз, судя по всему, Самойлова настроена решительно.
Информация о подаче заявления на развод появилась на прошлой неделе. Есть мнение, что разлад в семье у звездной пары – это пиар-ход.
Комментарии 0