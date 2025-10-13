"Знаю, что ждете". Оксана Самойлова впервые прокомментировала развод с Джиганом

13 октября 2025, 21:45, ИА Амител

Оксана Самойлова и Джиган / Фото: кадр из программы "Шоу Воли" на ТНТ

Оксана Самойлова впервые обратилась к публике после новости о подаче заявления на развод с рэпером Джиганом. В своем аккаунте в социальной сети модель написала: «Знаю, что ждете комментарии, но нужно время, чтобы эмоции поутихли...» Оксана Самойлова и Джиган объявили о разводе после 15 лет брака. Пара, воспитывающая четверых детей – 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида, не впервые сталкивается с кризисом в отношениях. Ранее им удавалось сохранить брак, однако в этот раз, судя по всему, Самойлова настроена решительно. Информация о подаче заявления на развод появилась на прошлой неделе. Есть мнение, что разлад в семье у звездной пары – это пиар-ход.