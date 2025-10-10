Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака

В настоящее время блогерша проводит время с матерью

10 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Семья Оксаны Самойловой и Джигана / Фото: Shot

Известная блогерша Оксана Самойлова инициировала бракоразводный процесс с рэпером Джиганом. Согласно данным Shot, соответствующее заявление было подано в суд 6 октября, также уже оплачена госпошлина.

Пара состояла в браке с 2012 года, а познакомилась двумя годами ранее – в 2010-м. В 2022 году супруги отпраздновали десятилетний юбилей семьи пышным торжеством. У Самойловой и Джигана четверо общих детей.

В настоящее время блогерша проводит время с матерью, о чем свидетельствуют ее публикации в социальных сетях.