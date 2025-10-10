Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака
В настоящее время блогерша проводит время с матерью
10 октября 2025, 08:15, ИА Амител
Семья Оксаны Самойловой и Джигана / Фото: Shot
Известная блогерша Оксана Самойлова инициировала бракоразводный процесс с рэпером Джиганом. Согласно данным Shot, соответствующее заявление было подано в суд 6 октября, также уже оплачена госпошлина.
Пара состояла в браке с 2012 года, а познакомилась двумя годами ранее – в 2010-м. В 2022 году супруги отпраздновали десятилетний юбилей семьи пышным торжеством. У Самойловой и Джигана четверо общих детей.
В настоящее время блогерша проводит время с матерью, о чем свидетельствуют ее публикации в социальных сетях.
08:20:03 10-10-2025
оксаночка, инфоцыганочка наша, тебя должна налоговая проверять по оплате налогов....
08:20:49 10-10-2025
Психанула?
08:23:21 10-10-2025
бяда/печаль/огорченьеце
08:33:54 10-10-2025
Кто эти люди?
p.s. Знаю только Жигана из фильма "Путевка в жизнь"
08:46:48 10-10-2025
Гость (08:33:54 10-10-2025) Кто эти люди?p.s. Знаю только Жигана из фильма "Путевка ... Да да, кто эти люди?
09:32:52 10-10-2025
Гость (08:46:48 10-10-2025) Да да, кто эти люди? ... очень широко известны в очень узких кругах.
я не вхожу в число этих счастливчиков. ничё, переживу.
09:01:46 10-10-2025
Так Джы ж и с ней жил, и не с ней жил, и все вместе жили, и всех всё устраивало.
И вообще, Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин - одессит:
Ты ж одессит, Дэнчик, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда!
09:39:35 10-10-2025
Бабсоветдиректоров - результат наглядный.
10:39:58 10-10-2025
Не повезло Джигану с женой, он для неё всё делал, а она его кинула получается.
10:48:00 10-10-2025
Кто они? Новости которые заслужили?
11:57:32 10-10-2025
Вот что бывает, когда женат на силиконе.
14:08:42 10-10-2025
Гость (11:57:32 10-10-2025) Вот что бывает, когда женат на силиконе.... Ну а дети-то настоящие же, не силиконовые?
14:21:33 10-10-2025
Гость (14:08:42 10-10-2025) Ну а дети-то настоящие же, не силиконовые?... Как разительно они не похожи на маму.
13:59:34 10-10-2025
Кто такая?
14:26:16 10-10-2025
Так она старая уже, конечно! Он уже новую себе выбрал помоложе
14:30:56 10-10-2025
Гость (14:26:16 10-10-2025) Так она старая уже, конечно! Он уже новую себе выбрал помоло... Не ври, силикон не имеет сроков годности.