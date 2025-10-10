За 13 лет совместной жизни пара уже была близка к разводу

Оксана Самойлова и Джиган / Фото: кадр из программы "Шоу Воли" на ТНТ

В Сети активно обсуждают внезапно появившиеся новости о предстоящем разводе Джигана и Оксаны Самойловой. Известный рэпер и популярный блогер прожили вместе 13 лет, на протяжении которых вызывали восторг подписчиков своей крепкой любовью. У звездной пары за это время родилось четыре ребенка. И вот теперь – новости о разводе, инициатором которого якобы выступает Самойлова.

1 Правда ли, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом? Да, это официальная информация: карточка дела о разводе есть на сайте судов общей юрисдикции города Москвы . В ней указано, что заявление о расторжении брака было подано Оксаной Самойловой 6 октября 2025 года. Дата заседания еще не назначена.

2 Из-за чего разводятся Джиган и Оксана Самойлова? Пока никто из них не прокомментировал новости о бракоразводном процессе. Но подписчики Самойловой в последнее время заподозрили странности в ее поведении. Например, она начала записывать видео из квартиры, в которую, судя по всему, переехала из загородного дома семьи. Более того, соцсети она стала вести менее активно. А один из постов и вовсе дал понять, что у пары не все в порядке. «Мам, твоя девочка так устала быть сильной… Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», – написала Оксана Самойлова. Джиган в последнее время тоже стал появляться на публичных мероприятиях в одиночестве, что лишь подогрело слухи о расставании. Кстати, еще в 2023 году Самойлова рассказала, что они с Джиганом не живут вместе. Но потом сам рэпер немного сгладил ситуацию, пояснив, что съехал временно, чтобы сосредоточиться на записи нового альбома.

3 Могут ли Самойлова и Джиган помириться? Поскольку стороны никак не комментируют происходящее, то и никакие выводы сделать невозможно. Отметим лишь, что звездная пара уже была близка к расставанию, но супругам удавалось прийти к компромиссу и помириться.

4 Были ли Джиган и Самойлова близки к разводу раньше? Да. Оксана Самойлова уже подавала на развод в 2020-м, после громкого скандала, связанного с ее мужем. Джигана тогда уличили в измене, а сам он в результате своего "загула" оказался в реабилитационном центре. Но в итоге никто из супругов не явился в назначенный час на заседание: пара помирилась, а в 2022-м громко отпраздновала десять лет брака.

5 Как Джиган и Самойлова будут делить имущество? Пока неизвестно. Но адвокат Александр Хаминский в беседе с "Газетой.ru" подчеркнул, что имущества у четы немало: особняк в Подмосковье, квартира в Москве, несколько машин и бизнес-активы, включая бренд одежды Самойловой и права на песни Джигана. Брачный договор пара не заключала, а потому все это подлежит разделу, заметил юрист. «Процесс расторжения брака может занять несколько месяцев. Основные споры развернутся вокруг раздела имущества, особенно бизнес-активов и авторских прав, определения места жительства детей и размера алиментов», – цитирует издание Хаминского.

6 С кем останутся дети Оксаны Самойловой и Джигана? До решения этого вопроса тоже еще далеко. Но адвокат Хаминский заметил, что если суд оставит детей с матерью, Джигану придется платить алименты, размер которых может достичь половины всех его доходов.