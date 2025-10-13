"Спят раздельно". Правда ли, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся?
Настоящую причину развода супругов раскрыла жена Владимира Селиванова
13 октября 2025, 14:40, ИА Амител
Причиной развода модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, активно обсуждаемого в последние недели, могла стать потеря близости между супругами. Такое мнение высказала Александра Селиванова, жена актера Владимира Селиванова, в беседе с изданием The Voice.
По словам Селивановой, расставание звездной пары было лишь вопросом времени, поскольку они уже давно спали раздельно. Она подчеркнула, что совместный сон – это не просто бытовая привычка, а важная часть эмоциональной связи между супругами.
«Это физическая близость, контакт, тепло – то, что объединяет. Когда муж и жена расходятся по разным спальням – это не про заботу о сне, а про внутреннее отдаление», – отметила Селиванова.
Она также предположила, что в браке Самойловой и Джигана давно исчезла страсть, а отношения стали напоминать дружеское сожительство.
«Когда в семье остаются только дети и быт, но исчезает единство – это уже не партнерство. Так что их расставание не стало неожиданностью. Это просто точка в истории, которая давно шла к финалу», – добавила она.
Александра подчеркнула, что для нее личная близость с супругом имеет большое значение: «Мне прекрасно спать с мужем в обнимку. Просить психолога развести нас по спальням желания нет».
Оксана Самойлова и Джиган объявили о разводе после 15 лет брака. У пары четверо общих детей.
16:39:24 13-10-2025
релаьно задолбали. Да пусть они хоть с кем спят. Смотрите с кем спите ВЫ
19:55:05 13-10-2025
А это вообще кто? У меня соседи в 80 лет тоже спят раздельно.
23:00:59 13-10-2025
Иванна (19:55:05 13-10-2025) А это вообще кто? У меня соседи в 80 лет тоже спят раздельно... Голова на подушке а зубы в стакане с водой.
01:39:47 14-10-2025
Заменили армян на джиганянов