"Спят раздельно". Правда ли, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся?

Настоящую причину развода супругов раскрыла жена Владимира Селиванова

13 октября 2025

Оксана Самойлова и Джиган / Фото: @samoylovaoxana / Instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Причиной развода модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, активно обсуждаемого в последние недели, могла стать потеря близости между супругами. Такое мнение высказала Александра Селиванова, жена актера Владимира Селиванова, в беседе с изданием The Voice.

По словам Селивановой, расставание звездной пары было лишь вопросом времени, поскольку они уже давно спали раздельно. Она подчеркнула, что совместный сон – это не просто бытовая привычка, а важная часть эмоциональной связи между супругами.

«Это физическая близость, контакт, тепло – то, что объединяет. Когда муж и жена расходятся по разным спальням – это не про заботу о сне, а про внутреннее отдаление», – отметила Селиванова.

Она также предположила, что в браке Самойловой и Джигана давно исчезла страсть, а отношения стали напоминать дружеское сожительство.

«Когда в семье остаются только дети и быт, но исчезает единство – это уже не партнерство. Так что их расставание не стало неожиданностью. Это просто точка в истории, которая давно шла к финалу», – добавила она.

Александра подчеркнула, что для нее личная близость с супругом имеет большое значение: «Мне прекрасно спать с мужем в обнимку. Просить психолога развести нас по спальням желания нет».

Оксана Самойлова и Джиган объявили о разводе после 15 лет брака. У пары четверо общих детей.