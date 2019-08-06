Как погибли Борис и Глеб?

Владимир незадолго до своей смерти призвал Бориса в Киев. Он дал сыну войско и направил в поход против печенегов. Вскоре князь ушел из жизни. Его старший сын Святополк самовольно объявил себя великим князем Киевским. Святополк воспользовался тем, что Борис был в походе. Однако святой и не собирался противиться этому решению. Он распустил свое войско со словами: "Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!"

Вот только Святополк все равно боялся, что Борис захочет отнять у него престол. Он приказал убить брата. Борис знал об этом, но не стал скрываться. На него напали с копьями прямо во время молитвы. Случилось это 24 июля 1015 года (6 августа по новому стилю) на берегу реки Альты. Своим убийцам он сказал: "Подходите, братия, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам". Тело Бориса привезли в Вышгород и втайне от всех положили в храме во имя святого Василия Великого.

Вскоре Святополк убил второго брата. Глеб в то время жил в Муроме. Глеб тоже знал, что его хотят убить, но междоусобная война для него была страшнее смерти. Убийцы настигли князя в устье реки Смядыни, рядом со Смоленском.