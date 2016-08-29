История праздника

Согласно Библии, Нерукотворным Спас назвали из-за чуда, которое произошло при жизни Иисуса Христа. Во главе сирийского города Едесса стоял Авгарь, который болел проказой. Слух о том, что Иисус исцеляет от различных недугов людей, дошла до него, и Авгарь уверовал в его дар. Градоправитель написал письмо Иисусу, в котором просил вылечить его. Послание он передал своему живописцу Ананию, он должен был вручить письмо Иисусу, а также написать картину с его изображением.

Художник нашел Божественного Учителя в Палестине, но подойти к нему никак не мог, так как Иисус все время был окружен толпой народа. Тогда Ананий решил взобраться на высокий камень и срисовать лик издалека. В этот момент его заметил Иисус Христос и подозвал к себе. Христос умыл лицо, вытер его полотенцем и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Благодаря этому "холсту" Авгарь вылечился. А великую святыню прибили на доску и поместили над городскими вратами, где она находилась долгие годы.

В 944 году император Константин Багрянородный выкупил образ и перевез его в Константинополь. Во время одного из крестовых походов образ был утерян, и сегодня мы имеем возможность прикладываться к копиям этого изображения в православных храмах. С тех пор это событие отмечается православными христианами всего мира.