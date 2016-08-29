Православные христиане отмечают 29 августа Нерукотворный Спас, который в народе именуют Ореховым и Хлебным. Это последний праздник уходящего лета, символизирующий окончание сбора урожая. Об истории, традициях и приметах этого дня читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Согласно Библии, Нерукотворным Спас назвали из-за чуда, которое произошло при жизни Иисуса Христа. Во главе сирийского города Едесса стоял Авгарь, который болел проказой. Слух о том, что Иисус исцеляет от различных недугов людей, дошла до него, и Авгарь уверовал в его дар. Градоправитель написал письмо Иисусу, в котором просил вылечить его. Послание он передал своему живописцу Ананию, он должен был вручить письмо Иисусу, а также написать картину с его изображением.
Художник нашел Божественного Учителя в Палестине, но подойти к нему никак не мог, так как Иисус все время был окружен толпой народа. Тогда Ананий решил взобраться на высокий камень и срисовать лик издалека. В этот момент его заметил Иисус Христос и подозвал к себе. Христос умыл лицо, вытер его полотенцем и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Благодаря этому "холсту" Авгарь вылечился. А великую святыню прибили на доску и поместили над городскими вратами, где она находилась долгие годы.
В 944 году император Константин Багрянородный выкупил образ и перевез его в Константинополь. Во время одного из крестовых походов образ был утерян, и сегодня мы имеем возможность прикладываться к копиям этого изображения в православных храмах. С тех пор это событие отмечается православными христианами всего мира.
Третий Спас объединил и христианские, и народные традиции. Считался в том числе и днем благодарения Господу за урожай хлеба и орехов. Ореховым Спас называют потому, что с этого дня можно и нужно есть орехи, которые к этому времени уже поспевают. Однако первый ореховый сбор освящают в церкви.
Хлебным – так как в этот день заканчивалась уборка нового урожая и из свежемолотого зерна пекли хлеб.
У Третьего Спаса есть еще имя Холщовый Спас. В память о холсте с проявившимся изображением Иисуса Христа в этот день было принято торговать тканями.
Существовало множество примет и обрядов, связанных с Третьим Спасом. Так, если находили два сросшихся ореха, то левой рукой их укладывали в кошелек – такой орех давал человеку денежную удачу на целый год.
С 29 августа можно было начинать сев озимых культур, уборку урожая и подготовку участка к зимовке. Сохранился обычай освящения колодцев в этот день. Также бытовало мнение, что 29 августа нужно что-то приобрести из тканей.
Согласно народным приметам, грозовой август предвещает долгую теплую осень. На Ореховый Спас отлетают последние ласточки, а если к 29 августа отлетают журавли – зима будет ранняя. Существует обычай освящения колодцев 29 августа.
Комментарии
На сайт епархии!!! Мракобесию место на специализированных ресурсах...Размещение подобных опусов нужно приравнивать к незаконной рекламе РПЦ в средствах массовой информации...Или прямо пишите :"На правах рекламы"...
djusha67, займите свои руки, тут есть тема рядом
Это пинзец. Орехово-гороховый
Рядом это где?