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Можно ли в Чистый четверг печь куличи и красить яйца на Пасху

, ИА "Амител"
Когда начинать красить яйца и печь куличи к Пасхе?

Самые отчаянные хозяйки начинают готовить главные блюда пасхального стола уже в Чистый четверг. Однако чтобы все было правильно, следует учесть некоторые тонкости. Рассказываем, что можно готовить в этот день.

1

Когда начинают печь куличи на Пасху?

Если вы хотите освятить их в храме, то начинайте приготовления уже сегодня, в Чистый четверг. Однако есть важный момент: нельзя приступать к готовке до тех пор, пока не будут закончены все дела по дому. Если вы планируете провести генеральную уборку, то сначала займитесь ею.

Яйца принято красить утром в Великий (он же Чистый) четверг. Куличи можно выпекать, например, в субботу утром. Обычно освящение еды в храме происходит вечером в субботу или ранним воскресным утром.

Если же вы решили печь куличи в Чистый четверг, то вполне можете этим заняться.

Кстати, напоминаем, что в этом году из-за пандемии коронавируса лучше отказаться от похода в храм. Даже священники рекомендуют остаться дома в Великий праздник, утверждая, что в этом нет никакого греха.

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2
Так в субботу нужно печь или в Чистый четверг?

И так и так будет правильно. Помните, что время приготовления бывает разным, это зависит от рецепта.

Например, классическое дрожжевое тесто для кулича, которое подходит два раза и долго вымешивается вручную, готовится около пяти-шести часов. Эти куличи должны долго остывать, выносить выпечку на холодный воздух нельзя. Потом их покрывают глазурью, украшают. Так что, опять же, если вы планируете пойти на службу в храм, то лучше заняться приготовлением в Чистый четверг.

Если же у вас рецепт, который не занимает много времени, а Чистый четверг вы планируете посвятить генеральной уборке дома, то, пожалуйста, готовьте в субботу.

3
А в пятницу на Страстной неделе можно печь куличи?

Нежелательно. Вот в этот день лучше отказаться от всех дел по дому. По крайней мере, до времени распятия Христа (15:00). Это самый скорбный день в году. В этот день даже обед не готовят – едят сырые овощи и хлеб, испеченный ранее. Пятницу лучше посвятить молитвам и чтению Евангелия.

4
А в Светлое Христово Воскресение можно печь куличи?
В воскресенье люди отмечают праздник Пасхи. В этот день нельзя заниматься какой-либо работой. Лучше, если все дела уже будут завершены в субботу.
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Комментарии

7.04.2018 13:56
Михаил

А яйца красить когда можно?

7.04.2018 17:00
- гость -

Мишаня, да прямо сейчас в двери зажимай)

29.04.2021 09:17
- гость -

можно ВСЕ что не противоречит УК РФ

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