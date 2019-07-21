Чудесная икона

Произошедшее в Казани в 1579 году считается чуть ли не главным чудом, связанным с этой историей.

После страшного пожара, который уничтожил город, девятилетней девочке Матроне явилась во сне эта икона. Тогда на Руси она еще никому не была известна. А потом ребенку приснилась Сама Богородица. Она велела передать архиепископу и воеводам, что на месте сгоревшего дома Матроны находится эта икона. Трижды девочка рассказывала о своих снах матери. Но ей не верили. Тогда, согласно поверью, во время дневного сна Матрона была чудесным образом перенесена на пепелище и оставлена там. И только после этого мать прислушалась к ней. В раскопках принимали участие многие люди. На месте старой печи дома Матрона нашла кусок сукна. В него была завернута чудесная икона. Она была совершенно новая, как будто ее только написали. Архиепископ и воеводы с плачем падали перед чудотворным образом и молились Богоматери о прощении своего неверия.