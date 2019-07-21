В календаре православных есть несколько праздников в честь икон. Особенный — День празднования Казанской иконы Божьей матери, 21 июля. Какими чудесами известен святой лик и причем тут Матрона, читайте в материале Amic.ru.
Произошедшее в Казани в 1579 году считается чуть ли не главным чудом, связанным с этой историей.
После страшного пожара, который уничтожил город, девятилетней девочке Матроне явилась во сне эта икона. Тогда на Руси она еще никому не была известна. А потом ребенку приснилась Сама Богородица. Она велела передать архиепископу и воеводам, что на месте сгоревшего дома Матроны находится эта икона. Трижды девочка рассказывала о своих снах матери. Но ей не верили. Тогда, согласно поверью, во время дневного сна Матрона была чудесным образом перенесена на пепелище и оставлена там. И только после этого мать прислушалась к ней. В раскопках принимали участие многие люди. На месте старой печи дома Матрона нашла кусок сукна. В него была завернута чудесная икона. Она была совершенно новая, как будто ее только написали. Архиепископ и воеводы с плачем падали перед чудотворным образом и молились Богоматери о прощении своего неверия.
Это чудо приходится на период правления Петра І и служения святителя Митрофана Воронежского. Пастыря призвал Петр освящать его свежепостроенный дворец. Митрофан преподал царю урок, трижды проигнорировав приглашение, тем самым разгневав правителя.
"Скажите этому черноризцу, что если он немедленно не приедет ко мне, то я прикажу привезти его голову на блюде, как главу Иоанна Предтечи", — сказал Петр, как гласит летопись. На что старец ответил: "Передайте этому безбожному царю, что моя голова останется цела, а свою голову государь скоро сложит, если не возьмет себе в помощницы заступницу усердную – Матерь Божию. А дворец я приеду освятить только после того, как из него удалят статуи языческих богов".
Произошло в итоге так, как говорил святитель. Петр просил прощения, а святитель Митрофан сказал Петру взять икону Казанской Божьей Матери и закладывать с ее помощью Северную столицу, ибо Бог благословляет его на это. "До тех пор, пока Казанская икона будет в столице и перед нею будут молиться православные, в город не ступит вражеская нога", — сказал старец.
Есть множество свидетельств об исцелении у Казанской иконы. Многие из них связаны с восстановлением зрения у слепых людей. С древности у чудотворного образа и его списков исцелялись незрячие.
Вот что гласит летопись: "Некая Елена, жена священника Григория, пришедшего из Полоцка и жившего на месте, прозванном село Тагашево, три года страдала болезнью глаз, так что ничего не видела. Прослышав о многих и преславных чудесах Иконы Пречистой Богородицы во граде Казани, пошла Елена в тот град к чудотворному Образу просить милости. Еще не дойдя града Казани и семи поприщ, внезапно увидела она свет своими очами, как будто никогда и не болела. Придя в монастырь к чудотворному Образу, воздала она хвалу Богу и Пречистой Богородице".
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