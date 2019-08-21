"От нее шел свет". Какой запомнят народную артистку Александру Назарову

Прекрасная "бабушка" кинематографа

Талантливую актрису пригласили сниматься в кино, когда она была еще студенткой. Ее дебютом стал фильм Юлия Райзмана "А если это любовь?". Кстати, в этой же картине свои первые роли сыграли Андрей Миронов и Евгений Жариков.

В 1965 году Назаровой достается главная роль Ирины Егоровой в фильме Ричарда Викторова "Любимая". А спустя два года вышел фильм "Софья Перовская" Лео Арнштама, где актриса также сыграла главную роль.

Вторая волна популярности пришла к Назаровой в 90-е годы, когда актриса стала играть в сериалах. Наиболее известные из них — "Бригада", "Глухарь" и "Кадеты". Помнят и любят зрители такие фильмы с ее участием, как "Экипаж", "Принцесса на бобах", "Ночной дозор", "Выкрутасы", "Елки".

Но настоящая слава пришла к ней во время показа сериала "Моя прекрасная няня", где Александра Назарова сыграла роль Надежды Михайловны, бабушки главной героини. Интересно, что изначально сценаристы эту роль эпизодической. Но образ получится настолько ярким, что ее расширили. Благодаря этому сериалу многие помнят Назарову, как яркую, обаятельную и эпатажную бабушку "няни Вики".

Всего у Назаровой за плечами более 90 киноролей.

Помимо этого актриса озвучивала зарубежные фильмы. Ее голосом говорили экстрасенс Ода Мэй Браун в фильме "Привидение", миссис Бейкер в "Гарфилде", рассказчица Саюри в "Мемуарах гейши", Марта в "Книге Илая", Мёрф в старости в "Интерстелларе", хранительница семян в "Безумном Максе: Дороге ярости" и др. Также актриса озвучивала персонажей таких мульфильмов, как "Утиные истории", "Семейка Крудс", "Русалочка", "Ледниковый период" и т.д.

Кроме того Назарова с удовольствием снималась вместе с детьми в выпусках юмористического журнала "Ералаш".