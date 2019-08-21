"От нее шел свет". Какой запомнят народную артистку Александру Назарову

20 августа 2019 года умерла народная артистка России Александра Назарова, любимая многими "баба Надя" из сериала "Моя прекрасная няня". Назаровой было 79 лет. За свою жизнь она сыграла около сотни ролей. И до последних дней удивляла окружающих своей жизнерадостностью и активностью. "Яркая, теплая, родная", — так говорят о Назаровой ее друзья и коллеги. Amic.ru вспоминает самые знаменитые роли артистки и интересные факты из ее биографии.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде в творческой семье. Отец — заслуженный артист РСФСР Иван Назаров, мать — актриса Александра Матвеева. Когда началась Великая Отечественная война семья Назаровых из Ленинграда переехала на Дальний Восток. В 1945 году они вернулись в родной город. Но оказалось, что их квартиру занял некий партийный чиновник. Возвращать жилье новый хозяин и не собирался. Даже из-за личных вещей пришлось спорить. В итоге Назаровым позволили забрать лишь некоторую часть личных вещей, которые оставались в квартире с довоенных времен. Восстановить справедливость им так и не удалось. Долгое время семье приходилось ютиться в маленькой комнате ленинградской коммуналки.
В детстве Саша мечтала стать балериной. Но в шесть лет она сыграла в постановке "Нора" по Генрику Ибсену и после этого твердо решила стать актрисой. Свое решение Назарова больше не меняла: в 1961 году она окончила Ленинградский театральный институт им. Островского, где училась у знаменитого педагога Бориса Зона.
Как-то в Москве Назарова попала в Центральный детский театр на спектакль "Друг мой, Колька!", который поставил Анатолий Эфрос — и заболела этим режиссером. После института молодая актриса добилась распределения именно в этот театр и была бесконечно счастлива. Эфрос доверял ей небольшие роли, но она готова была делать все, чтобы работать с прославленным мастером. Через три года Эфрос ушел работать в "Ленком". А Назарова почувствовала себя осиротевшей и 1965 году перешла в Московский драматический театр имени Ермоловой. Здесь она проработала почти 55 лет — больше, чем полвека.
За это время она сыграла более чем в 30 спектаклях. Ее самые знаменитые и любимые зрителем роли: Элен Келлер в "Сотворившей чудо", доктор Таня в "Завтра в семь", Жульетта в "Бале воров", Кэролл в постановке "Время и семья Конвей" и многие другие.
Талантливую актрису пригласили сниматься в кино, когда она была еще студенткой. Ее дебютом стал фильм Юлия Райзмана "А если это любовь?". Кстати, в этой же картине свои первые роли сыграли Андрей Миронов и Евгений Жариков.
В 1965 году Назаровой достается главная роль Ирины Егоровой в фильме Ричарда Викторова "Любимая". А спустя два года вышел фильм "Софья Перовская" Лео Арнштама, где актриса также сыграла главную роль.
Вторая волна популярности пришла к Назаровой в 90-е годы, когда актриса стала играть в сериалах. Наиболее известные из них — "Бригада", "Глухарь" и "Кадеты". Помнят и любят зрители такие фильмы с ее участием, как "Экипаж", "Принцесса на бобах", "Ночной дозор", "Выкрутасы", "Елки".
Но настоящая слава пришла к ней во время показа сериала "Моя прекрасная няня", где Александра Назарова сыграла роль Надежды Михайловны, бабушки главной героини. Интересно, что изначально сценаристы эту роль эпизодической. Но образ получится настолько ярким, что ее расширили. Благодаря этому сериалу многие помнят Назарову, как яркую, обаятельную и эпатажную бабушку "няни Вики".
Всего у Назаровой за плечами более 90 киноролей.
Помимо этого актриса озвучивала зарубежные фильмы. Ее голосом говорили экстрасенс Ода Мэй Браун в фильме "Привидение", миссис Бейкер в "Гарфилде", рассказчица Саюри в "Мемуарах гейши", Марта в "Книге Илая", Мёрф в старости в "Интерстелларе", хранительница семян в "Безумном Максе: Дороге ярости" и др. Также актриса озвучивала персонажей таких мульфильмов, как "Утиные истории", "Семейка Крудс", "Русалочка", "Ледниковый период" и т.д.
Кроме того Назарова с удовольствием снималась вместе с детьми в выпусках юмористического журнала "Ералаш".
Александра Назарова была замужем дважды. В первый раз она вышла замуж в 1961 году за кинооператора Юрия Приходько. Они познакомились в Москве на съемках фильма "А если это любовь?". Пара прожила вместе 10 лет и была счастлива. Но Назарова влюбилась в другого и подала на развод. Ее избранником стал врач-реаниматолог Юрий Михайлов. Вскоре у актрисы родился сын Митя. Но оказалось, что Михайлов не стремился к тихой и семейной жизни, больше времени уделяя друзьям. Супруги развелись, когда ребенку не исполнилось и двух лет. Впоследствии актриса очень сожалела о том, что рассталась с Юрием Приходько и причинила ему боль.
Единственного сына актрисы убили в бандитской разборке, когда ему исполнился 41 год. Незадолго до этого Дмитрий успел жениться, в браке у него родилась дочь Саша, названная в честь знаменитой бабушки. Однако молодая супруга не испытывала к ребенку никаких материнских чувств и аосле смерти мужа сдала девочку в детский дом. Назарова с большим трудом добилась опеки над внучкой и забрала ее к себе.
Коллеги и знакомые любили Александру Назарову, отмечали ее легкий характер, жизнерадостность и отзывчивость. Народная артистка РСФСР Лариса Малеванная рассказывает, что от актерской игры Назаровой шел свет и тепло, не только на сцене, но и "на пленке".
"Очень хорошая актриса и очень хороший человек. Добрый, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь", — вспоминает Назарову режиссер и продюсер Александр Митта.
Актер и коллега Назаровой по ситкому "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин выразил беспокойство за судьбу ее внучки Саши.
"Трагическое известие... Мы снимались вместе в сериале "Моя прекрасная няня", но после общались не очень плотно, к сожалению. Я не знал, что она болела все лето... Замечательная артистка и светлый человек с добрым отношением к жизни и к людям, несмотря на все тяготы. А жизнь у нее была нелегкая. Я с ужасом думаю о том, с кем осталась ее внучка, она же ее воспитывала одна" — рассказал актер РИА Новости.
По словам Галины Боголюбовой, заместителя художественного руководителя Театра им. Ермоловой, 79-летняя актриса умерла из-за проблем с легкими. С июля она находилась на лечении в больнице.
"Она и на трубках лежала, и в кому впадала" — рассказала Боголюбова телеканалу РЕН ТВ.
Прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой состоится в субботу, 24 августа, на новой сцене Театра имени Ермоловой, сообщают РИА Новости.
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