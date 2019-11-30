Где покататься на коньках в Барнауле и сколько это стоит

В выходные самое время оторваться от любимого дивана и достать из шкафа коньки. 30 ноября в Барнауле откроется самый большой каток "Клевченя". Помимо него уже работают и другие ледовые площадки. Amic.ru отобрал самые популярные места, где можно покататься на коньках, и узнал, сколько это будет стоить.

"Клевченя"

Это самый большой каток не только в Барнауле, но и в Алтайском крае. Он заработает в субботу, 30 ноября, в 18:00. До этого на лед пускать никого не будут, так как тут проходят тренировки конькобежцев. Здесь работает кафе, кофейный автомат, гардероб, пункт проката коньков, играет музыка, а также есть искусственное освещение для катания в темное время суток.

Покататься можно во вторник, среду, пятницу, субботу с 18:00 до 21:00, а также в воскресенье с 14:00 до 21:00.

Где находится: бульвар 9-го января, 29а

Цена: вход свободный, прокат коньков стоит 200 рублей в час, заточка – 200 рублей, гардероб – 30 рублей. Чтобы взять коньки напрокат, нужно оставить залог 1000 рублей или паспорт.

Парк "Экстрим"

Каток в будни работает с 11:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 21:00. Есть прокат коньков, работает теплая раздевалка. В 2019 году в парке заработает новый аттракцион "Тюбинг райд" – это карусель с ватрушками, которая сможет разгоняться от 10 до 20 км/ч. Здесь также можно арендовать деревянную беседку со столом, скамейками и мангалом.

Где находится: проспект Ленина, 152д.

Цена: прокат коньков стоит 120 рублей в час, со своими коньками вход 70 рублей без ограничения по времени. Билет на аттракцион – 150 рублей, аренда беседок – 600 рублей в час. Скидки 30% для пенсионеров и многодетных семей.

Парк "Арлекино"

На территории работает гардероб и теплая раздевалка, играет музыка, есть подсветка. Покататься можно в будни с 12:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 23:00.

Где находится: улица Георгия Исакова, 149а (вход со стороны 2-й Северо-Западной улицы).

Цена: вход со своими коньками 50 рублей за день, прокат коньков стоит 100 рублей в час, заточка – 100 рублей, а вход со своими – 50-100 рублей без ограничения по времени.

Парк "Центральный"

Открытие зимнего сезона состоится 1 декабря, но в субботу, 30 ноября, тут можно покататься на коньках и бесплатно выпить чая. Зимой каток будет работать с 10:00 до 19:00, выходной день – понедельник.

Где находится: проспект Социалистический, 11в.

Цена: билет стоит 80 рублей без ограничения по времени, прокат коньков – 90 рублей в час (оплата наличными и по карте).

"Льдинка"

Здесь два катка – крытый и открытый. На территории есть кафе, теплая раздевалка, гардероб. Ледовый комплекс работает в будни с 12:00 до 21:00, в выходные – с 11:00 до 22:00.

Где находится: улица Ленинградская, 7.

Сколько стоит: вход на открытый каток – 100 рублей без ограничения по времени, на закрытый – 150 рублей за три часа. Прокат коньков – 150-200 рублей в час.

"Карандин-Арена"

Каток находится в помещении. Однако расписание здесь постоянно меняется, зависит от занятий хоккейных команд. Если планируете покататься, то уточните время работы по телефону 25-36-83.

Где находится: улица Жасминная, 3.

Цена: вход для взрослых – 250 рублей, для детей и студентов – 150 рублей. Прокат коньков стоит 100 рублей без ограничения по времени.

ТРЦ Galaxy

Крытый каток рядом с фуд-кортом работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Где находится: проспект Строителей, 117.

Цена: прокат коньков – 250-300 рублей в час, вход со своими коньками – 250-300 рублей в час, вечернее катание под музыку – 300 рублей с человека. Стоимость абонемента на месяц – от 3 тыс. рублей. Также можно воспользоваться услугами инструктора.