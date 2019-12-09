Кто может стать главой Барнаула и как это сделать?

В феврале 2020 года у Барнаула наконец появится глава. Кто им станет, пока вопрос. Решение за депутатами городской думы, они выберут мэра города из нескольких кандидатов, которых отберет специальная комиссия. И побороться за этот пост могут не только политики. Теоретически возглавить город может… Рассказываем, кто и как.
Нет, конечно, не любой. Такая должность требует образования, опыта и четкого понимания, как развивать город.
Потенциальный кандидат должен быть совершеннолетним, обладать пассивным избирательным правом. Проще говоря, он не должен быть признан судом недееспособным или находиться в местах лишения свободы по приговору суда, а также иметь гражданство или вид на жительство другой страны.
Предпочтительно, но не обязательно должно быть:
- высшее образование (специалитет или магистратура);
- стаж на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя) в организациях (бюджетных или коммерческих) в сфере финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы не менее шести лет;
- или стаж муниципальной службы на должностях не ниже главной группы (государственной службы на должностях не ниже ведущей группы) не менее четырех лет;
- или стаж работы на муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет;
- знание основных федеральных, краевых и муниципальных законов;
- навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования последствий принимаемых решений и других.
И очень важно, чтобы кандидат понимал, что именно надо делать, чтобы город жил в нормальном ритме, без сбоев, чтобы развивался. Ведь именно мэр должен задавать ритм, направлять имеющиеся у города ресурсы в правильное русло и уметь отстоять интересы перед краевым руководством.
На момент публикации текста документы официально подал только один кандидат – бизнесмен и бывший глава "Партии Роста" в Алтайском крае Андрей Крылов. Еще несколько человек публично заявили о своем желании участвовать в конкурсе, но в комиссию пока не обращались. Это 59-летняя Елена Хрусталёва – депутат Барнаульской гордумы от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медицинского университета. И 53-летний Алексей Скосырский – индивидуальный предприниматель, член ЛДПР.
Как видим, оба кандидата – члены партии. Но это совершенно не обязательно. Участвовать в конкурсе может как представитель какого-то политического объединения, так и беспартийный.
Кстати, про партии. Представители "Справедливой России" вообще не намерены участвовать в конкурсе. Но кто-то из единороссов, очевидно, будет бороться за пост.
Прямых выборов мэра в Барнауле нет с 2010 года. По действующим правилам главу определят по конкурсу. Процедура такая:
- создается конкурсная комиссия;
- комиссия принимает документы от кандидатов и передает их на проверку в правоохранительные органы;
- те, у кого с документами все в порядке, проходят собеседование;
- комиссия отбирает кандидатуры (их должно быть не менее двух) и выносит этот вопрос на рассмотрение в гордуму, которая определит, кто станет главой города;
- кандидаты выступают перед депутатами со своими программами развития города;
- депутаты выбирают главу решением большинства.
В конкурсную комиссию входят министр транспорта Александр Дементьев, министр промышленности Александр Климин, депутат краевого парламента, гендиректор компании "СПТК" Альберт Лунев, начальник департамента правительства по внутренней политике Юрий Проскурин, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Спивак, а также депутаты БГД Галина Буевич, Сергей Струченко, Андрей Солодилов, Иван Огнев, Валерий Касплер.
В БГД же входят представили четырех партий: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. Как правило, партия голосует за своего представителя. И большинство в гордуме у единороссов.
Комментарии
Всем очевидно, что единоросы своего пропихнут, удобного для себя, неудобного для народа
Жителям города даже не позволяют мэра выбрать, недостойны они иметь такое право.
А зачем жителям мэра выбирать, лишняя трата денег - результат будет тот же!!!
Эти мандатники (которые мутят с декларациями...) барнаульцам трёх жуликов уже навыбирали
Кто за их проделки ответит???
9.12.2019 09:32
- гость -
У них мандат и этим все сказано, как и у судей будет полная безнаказанность.