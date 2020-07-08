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До сих пор нет горячей воды в Барнауле. Почему и когда появится?

, ИА "Амител"
Некоторые барнаульцы уже четвертую неделю живут без горячей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

6 июля барнаульцам, дома которых относятся к контуру ТЭЦ-2, должны были вернуть горячую воду. Однако не все ее получили. Почему дома до сих пор нет горячей воды, когда ее включат и для кого отключение продлили еще на неделю (а то и две) - читайте в материале amic.ru.

1
Почему до сих пор нет горячей воды?

Во время опрессовки энергетики выявили дефекты, которые нужно отремонтировать. Поэтому запуск воды отложили. Над устранением повреждения работают круглосуточно, добавили в мэрии.

Также в некоторых зданиях не включили горячую воду из-за капитального ремонта тепловых сетей. Для завершения работы потребовалось больше времени. Поэтому барнаульцам придется еще немного потерпеть.

2
Кому еще не включили горячую воду?
Как уточнили в СГК, без горячей воды сейчас находятся 169 жилых домов, восемь детсадов, шесть школ и четыре больницы, попадающие под контур ТЭЦ-2.
3
И когда дадут горячую воду?
На всех участках по-разному. Потребителям, у которых нет горячей воды из-за повреждения на трубопроводах, воду включат через 2-4 дня. Если же запуск отложили из-за капитального ремонта или реконструкции теплосетей, то к вам горячая вода вернется только через 7-13 дней. Поэтому, кому-то повезет уже 8 июля, а есть дома, где горячей воды не будет аж до 20 июля.  
4
А когда в моем доме включат горячую воду?

Посмотрите на интерактивную карту: здесь указаны все здания, где уже появилась вода, а где еще нет. Найдите свой дом и нажмите на флажок. Так вы сможете узнать, дату включения горячей воды. Желтый цвет означает, что ремонт продлили из-за дефекта на трубопроводах, оранжевый - продолжается капитальный ремонт теплосетей, зеленый – горячую воду вернули раньше срока.

Обратите внимание: карта будет обновляться в режиме реального времени. Как только повреждение устранят или завершат работы — данные изменятся.

5
Мой дом не отмечен на карте. Что делать?
Обратитесь в свою управляющую компанию и поинтересуйтесь, почему вам до сих пор не включили горячую воду. Возможно, это локальная проблема и к ремонту теплосетей она не относится.

 

Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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