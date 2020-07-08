6 июля барнаульцам, дома которых относятся к контуру ТЭЦ-2, должны были вернуть горячую воду. Однако не все ее получили. Почему дома до сих пор нет горячей воды, когда ее включат и для кого отключение продлили еще на неделю (а то и две) - читайте в материале amic.ru.
Во время опрессовки энергетики выявили дефекты, которые нужно отремонтировать. Поэтому запуск воды отложили. Над устранением повреждения работают круглосуточно, добавили в мэрии.
Также в некоторых зданиях не включили горячую воду из-за капитального ремонта тепловых сетей. Для завершения работы потребовалось больше времени. Поэтому барнаульцам придется еще немного потерпеть.
Посмотрите на интерактивную карту: здесь указаны все здания, где уже появилась вода, а где еще нет. Найдите свой дом и нажмите на флажок. Так вы сможете узнать, дату включения горячей воды. Желтый цвет означает, что ремонт продлили из-за дефекта на трубопроводах, оранжевый - продолжается капитальный ремонт теплосетей, зеленый – горячую воду вернули раньше срока.
Обратите внимание: карта будет обновляться в режиме реального времени. Как только повреждение устранят или завершат работы — данные изменятся.
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