Почему в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом и зачем он нужен

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечают в России 3 сентября. Терроризм – это жестокое преступление. Его ключевой элемент – страх, который преступники насаждают в обществе своими действиями. 3 сентября стало памятной датой, объединившей государство и общество против действий террористов, не случайно. Именно в этот день произошел один из самых ужасающих и бесчеловечных терактов в нашей стране.
Памятный день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в Беслане в сентябре 2004 года. 1 сентября отряд террористов под руководством Расула Хачбарова захватил школу № 1. Преступники взяли в заложники 1128 человек. В основном – детей (в том числе и дошкольного возраста) и женщин. Три дня, пока захватчики держали школу, продолжались издевательства над заложниками. Им запрещали двигаться, не давали пить, хотя было очень жарко. Около 10 человек были расстреляны просто так, в качестве устрашения остальных.
3 сентября спецназ провел штурм здания школы, чтобы освободить заложников.
В итоге жертвами террористической акции стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Для опознания некоторых пришлось проводить генную экспертизу. В числе погибших и 10 бойцов, участвовавших в операции по освобождению. Большинство из них погибли, прикрывая собой детей.
Теракт в Беслане стал одним из самых жестоких в новейшей истории России. В память о жертвах этой трагедии в России федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.
Нет. В этот день в России вспоминают всех соотечественников, погибших от рук террористов и в Беслане, и в сотнях других терактах: в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске и т. д. Жертвами терактов в нашей стране стали тысячи людей.
Последний крупный теракт в России произошел в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Погибли 16 человек, более 90 были ранены. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить.
После событий 2004 года в России усилили меры безопасности в местах массовых скоплений людей. На стадионах, вокзалах, метро. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям: детским садам, школам, вузам и т. д. В России создан Национальный антитеррористический комитет, Общественная палата Российской Федерации,
Был принят федеральный закон РФ "О противодействии терроризму" от 06.03.2006.
Отметим, при борьбе с терроризмом государство может использовать Вооруженные силы РФ. Для пресечения террористического акта проводится контртеррористическая операция, в которой участвуют спецназ и сотрудники ФСБ. Чтобы обеспечить безопасность мирных жителей, могут ввести специальный ограничительный правовой режим.
Если суд признал организацию террористической, то она подлежит ликвидации, а ее деятельность запрещается. Физическое лицо, признанное виновным в террористической деятельности, несет уголовную ответственность:
за совершение террористического акта (ст. 205 УК РФ) лишение свободы на срок от 10 до 15 лет;
за содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) лишение свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей;
за публичный призыв к осуществлению деятельности, носящей террористический характер или публичное оправдание терроризма, пропаганду терроризма (ст. 205.2 УК РФ) штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет;
за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) лишение свободы на срок от 15 лет и до пожизненного.
за организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ) лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей;
за организацию работы террористической организации и участие в ней (ст. 205.5 УК РФ) лишение свободы, вплоть до пожизненного;
если вы знали о преступлении и не сообщили о нем, вам тоже грозит наказание (ст. 205.6 УК РФ) – штраф в размере до 100 тысяч рублей;
за совершение террористического акта вне территории РФ (ст. 361) лишение свободы, вплоть до пожизненного.
Конечно. Хотя в целом наш регион, несмотря на свою многонациональность, в плане экстремистских настроений вполне спокоен (преступлений, совершенных в этой сфере около 1%), это совсем не значит, что можно расслабиться. Границ у этих преступлений нет, тем более в сети Интернет. С помощью соцсетей террористы вербуют и воспитывают новых сторонников. Например, один из выходцев из приграничной зоны Алтайского края был завербован ИГИЛ (запрещена в России), воевал на ее стороне и через интернет вовлекал в ряды этой организации других сограждан.
В Алтайском крае помимо правоохранительных ведомств (ФСБ, ГУ МВД, Следственный комитет), действует антитеррористическая комиссия, которая занимается профилактикой идеологии терроризма и минимизацией его последствий. Ее председатель – губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Поэтому решения комиссии носят обязательный для исполнения характер.
Члены комиссии не выявляют преступления и не наказывают преступников (это как раз работа правоохранительных структур). Их цель – профилактическая работа с молодыми людьми, чтобы не допустить новых преступлений. Они привлекают население края к спортивным и патриотическим мероприятиям, читают лекции, проводят выставки, социологические опросы, делают все, чтобы люди знали о том, как противодействовать экстремизму и терроризму.
В Алтайском крае проходят мероприятия, объединяющие представителей разных народов, например, ежегодный фестиваль национальных культур "День России на Бирюзовой Катуни". Представители народов, проживающих на Алтае, показывают гостям красоту и мудрость своих обычаев и культуры, знакомят с национальными традициями. В 2015 году мероприятию присвоен статус Всероссийского фестиваля традиционной культуры.
Кроме того, в регионе регулярно проходят учения по пресечению антитеррористической угрозы, на особом внимании находятся вопросы безопасности и антитеррористической защищенности важных социальных объектов, в том числе школ и детских садов.
Комментарии