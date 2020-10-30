И что нас ждет в 2021-м?

Астрологи утверждают: 2021 год будет более спокойным и размеренным, нежели уходящий год Крысы. Так как Бык – уверенное в себе животное, то сильных потрясений в 2021-м ждать не нужно.

Год Быка отлично подходит для того, чтобы заработать денег, достичь намеченных целей, создать семью и открыть свой бизнес.

В 2021-м, по прогнозу астрологов, можно добиться значительных успехов в профессиональной сфере. Однако для этого придется много трудиться – Бык не любит лентяев и тех, кто достигает желаемого хитростью и коварством. В общем, не ищите легких путей.

Для финансов этот год, если верить гороскопу, будет благополучным. Особенно для тех, кто решит начать свое дело или реализовать идею, которая уже давно "пылилась на полке". Однако не беритесь за несколько проектов сразу, не понимая, зачем вам это нужно и куда приведет. Делайте все без спешки и держите себя в руках – излишний риск и импульсивность могут стать причиной финансовых потерь.

А вот в вопросе отношений астрологи рекомендуют "брать быка за рога". Этот год идеально подходит для того, чтобы признаться в любви, сделать предложение руки и сердца и пожениться. Астрологи считают, что в год Белого Металлического Быка влюбленных и семейные пары ждет взаимопонимание.

Однако рано не расслабляйтесь! Бык станет хозяином года только 12 февраля 2021. Поэтому набираемся терпения и надеемся, что в январе Крыса напоследок не преподнесет нам неприятных сюрпризов.