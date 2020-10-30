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Год какого животного наступит в 2021 году и как правильно к нему подготовиться

, ИА "Амител"
2021-й, ну хоть ты не подведи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

2020 – год Крысы по восточному календарю – подходит к концу. Эта хитрая хозяйка года, которая умеет выживать в любых условиях, приготовила нам много неприятных сюрпризов и заставила изрядно поволноваться. Чего же ждать от 2021-го и как задобрить покровителя следующего года, чтобы привлечь удачу, благополучие и счастье в дом – читайте в материале amic.ru.

1
Какое животное станет хозяином 2021 года?

2021 год по восточному календарю пройдет под покровительством Быка. А если быть точнее – Белого Металлического Быка. Именно он придет на смену стойкой и решительной Крысе, которая была хозяйкой 2020-го.

По старинной китайской легенде, Бык должен был стать первым из 12 священных животных. Однако когда он бежал для получения благословения у Будды, за его хвост ухватилась Крыса. Она взобралась на голову Быку, и когда он добежал, спрыгнула с его головы сразу в руки мудрецу. Вот так Крыса заполучила первое место в китайском календаре, а Бык – второе.

2
Символ 2021 года. Какой он?

Бык – это волевое, решительное, трудолюбивое животное, которое при любых обстоятельствах движется к намеченной цели.

Согласно китайскому гороскопу, для Быка характерны такие качества, как сила, честность, надежность, консервативность, неспешность, сдержанность, стойкость, интеллектуальность. По характеру астрологи сравнивают Быка с таким зодиаком, как Телец. 

3
И что нас ждет в 2021-м?

Астрологи утверждают: 2021 год будет более спокойным и размеренным, нежели уходящий год Крысы. Так как Бык – уверенное в себе животное, то сильных потрясений в 2021-м ждать не нужно.

Год Быка отлично подходит для того, чтобы заработать денег, достичь намеченных целей, создать семью и открыть свой бизнес.

В 2021-м, по прогнозу астрологов, можно добиться значительных успехов в профессиональной сфере. Однако для этого придется много трудиться – Бык не любит лентяев и тех, кто достигает желаемого хитростью и коварством. В общем, не ищите легких путей.

Для финансов этот год, если верить гороскопу, будет благополучным. Особенно для тех, кто решит начать свое дело или реализовать идею, которая уже давно "пылилась на полке". Однако не беритесь за несколько проектов сразу, не понимая, зачем вам это нужно и куда приведет. Делайте все без спешки и держите себя в руках – излишний риск и импульсивность могут стать причиной финансовых потерь. 

А вот в вопросе отношений астрологи рекомендуют "брать быка за рога". Этот год идеально подходит для того, чтобы признаться в любви, сделать предложение руки и сердца и пожениться. Астрологи считают, что в год Белого Металлического Быка влюбленных и семейные пары ждет взаимопонимание.

Однако рано не расслабляйтесь! Бык станет хозяином года только 12 февраля 2021. Поэтому набираемся терпения и надеемся, что в январе Крыса напоследок не преподнесет нам неприятных сюрпризов.

4
Как подготовиться к встрече года Быка?
Бык ценит уют и комфорт. Поэтому при подготовке к празднику большое внимание уделите дому. 

Перед тем как начать украшать комнаты, проведите генеральную уборку. Соберите и выбросьте все ненужные вещи, которые не используются, а только захламляют пространство. Постирайте шторы, почистите ковер, протрите влажной тряпкой в углах и шкафах. Однако не перестарайтесь – не затевайте перестановки и не меняйте кардинально интерьер. Бык консервативен и не любит резких и необдуманных перемен.

Будет лучше, если в уборке и украшении квартиры будут участвовать все члены семьи, а не только хозяйки. Символ года обязательно оценит совместный труд и сплоченность.

Когда будете наряжать квартиру и елку, то используйте спокойные оттенки. Отлично подойдут белый, коричневый, песочный, зеленый. Добавьте в декор металлические элементы. Главное, никакого красного и других ярких цветов – они вызывают у Быка тревогу и смогут отпугнуть покровителя. Обязательно разместите изображение или фигурку быка на елке и праздничном столе.

Также заранее вместе с друзьями и родными спланируйте меню, конкурсы, прикупите все необходимое для сервировки стола и развлечения гостей.

5
Как отмечать год Белого Металлического Быка?

Символ 2021 года ценит покой, тепло и комфорт. Поэтому новогоднюю ночь астрологи рекомендуют провести со своей семьей или близкими друзьями. В этом году лучше не приглашать к себе малознакомых людей.

Бык не терпит громких звуков. Поэтому если планировали закатить шумную вечеринку или пышное торжество, то лучше отложите это на потом. Для встречи 2021-го больше подойдет спокойная, душевная, семейная обстановка и приятное общение.

Дальние поездки для встречи праздника Бык не приветствует. У тех, кто хотел встретить Новый год за границей, еще есть время изменить планы.

6
В чем встречать Новый год 2021?

При выборе наряда обязательно обратите внимание на цветовую палитру. Она должна соответствовать Белому Металлическому Быку. Поэтому для новогодней ночи подойдут светлые тона – белый, серый, бежевый. Астрологи считают, что также подойдут природные цвета – шоколадный, зеленый, песочный, черный. А вот о красном и всех его оттенках стоит забыть. Так что прячем подальше любимое яркое алое платье, до 2022 года.

Не забудьте добавить металлических и блестящих аксессуаров. Однако не перестарайтесь и не перегрузите образ лишними деталями – Бык ценит сдержанность.

Отдайте предпочтение натуральным материалам – хлопок, шелк, меха идеально подойдут для новогоднего наряда. При выборе фасона платья откажитесь от вычурных форм и деталей – воланов, рюш, нестандартного покроя.

7
Что приготовить на Новый год 2021?

Новогодний стол должен быть простым и сытным. А вот деликатесы и всякую экзотику оставьте на другой случай.

Отдайте предпочтение любимым семейным блюдам. Пусть это будет, к примеру, картошка с мясом, оливье, много разных закусок. Не стоит готовить блюда из говядины – Быку это не понравится. На столе обязательно должно быть много зелени и свежих овощей и фруктов. 

И не забудьте про десерт! Обязательно подготовьте что-нибудь сладенькое к чаю.

8
Что нельзя делать в год Быка?

Символ 2021 года ценит честность и искренность. Если для достижения желаемого вы будете использовать недосказанность, ложь и хитрость, то это не понравится хозяину года. И удача от вас отвернется.

Также астрологи рекомендуют отказаться от импульсивных поступков. В общем, рубить с плеча – это не про будущий год. Бык любит сдержанность и неспешность. Поэтому в решении важных вопросов не позволяйте чувствам взять вверх над разумом. В 2021-м лучше семь раз отмерить и один раз отрезать.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

30.10.2020 06:53
- гость -

Будет год 'летучей,чпокнутой китайцем, мышки'

30.10.2020 06:55
Иsтина

Ну может будет год быка. А то этот какой то год медведя. Кто в курсе, тот понял....

30.10.2020 06:59
- гость -

До этого были года "атепичной пневмонии"","птичьего грипа", "свинячего гриппа"... и нынешний"ковидный'
Какие нам следующие года косоглазые устроят? (только их учёные знают)

30.10.2020 07:56
- гость -

Год быка? Нет, вряд ли. Рано ещё! Год медведя ещё несколько лет продлится.

30.10.2020 11:14
- гость -

21-й год будет годом суслика, которого никто не видит, но который есть.

30.10.2020 14:01
- гость -

Славянский гороскоп:
..."Прядущий Мизгирь (Паук)
1924, 1940, 1956, 1972,
1988, 2004, 2020

Кричащий Петух
1925, 1941, 1957, 1973,
1989, 2005, 2021"...

Ку-ка-ре-кууу

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