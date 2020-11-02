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Льготная ипотека и свободная Куба. Что изменилось в жизни россиян с 1 ноября 2020

, ИА "Амител"
Жизнь водителей с ноября стала чуть проще

В ноябре россиян ждут сразу несколько изменений, которые обещают сделать жизнь лучше. Предпоследний месяц года упростит ее водителям, любителям путешествий и владельцам карт "Мир". Да и одну "ковидную" меру поддержки (в прошлом месяце они почти все закончились) все же оставили – льготная ипотека продлена до лета 2021 года. Правда, рады этому не все. О самых важных ноябрьских нововведениях – в нашем материале.

1
Условия льготной ипотеки продлили

Но не все этому рады. Правительство продлило льготную ипотеку, которую ввели весной, чтобы поддержать население в пандемию коронавируса. У россиян появилась возможность взять кредит на квартиру в новостройках (и только в них) под льготные 6,5%. Главные условия: ипотека должна быть в рублях, первоначальный взнос не меньше 15%. При этом в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма кредита 12 млн рублей, а в регионах лимит ограничен 6 млн рублей.

Изначально предполагалось, что мера будет кратковременной и закончится 1 ноября 2020 года. Но программа оказалась очень востребованной и продемонстрировала свою эффективность, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, российские банки выдали более 230 тысяч кредитов на 670 миллиардов рублей. Сейчас на программу приходится более 90% всех купленных в кредит новостроек в России.

Льготная ипотека помогла строителям сохранить рабочие места и минимизировать последствия финансового кризиса, а россияне получили жилье на выгодных условиях, рассказал amic.ru заместитель гендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

В правительстве решили не отказываться от столь эффективной меры и продлили ее до 1 июля 2021 года. До конца 2020 кредиты будут предоставлять в прежнем размере, потом лимиты пересмотрят. А Хуснуллин в интервью РИА Новости заметил, что если все и дальше будет идти хорошо, то льготную ипотеку продлят еще.

Правда, барнаульские застройщики не уверены, что все действительно будет хорошо. Уже сейчас девелоперы города подняли цены на жилье, а новых проектов не хватает, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому эксперты полагают, что эффективность льготной ипотеки скоро упадет.

2
Оформлять ДТП разрешили в электронном виде

Но для этого нужно заранее зарегистрироваться на "Госуслугах". Извещение о ДТП (европротокол) теперь можно оформлять в безбумажном виде (раньше такая возможность была доступна только жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Татарстана). С ноября же услугой смогут воспользоваться жители всех российских регионов.

Специально для этого Центробанк разработал суперсервис "Помощник ОСАГО". Чтобы оформить европротокол онлайн, приложение должно быть установлено хотя бы у одного из водителей. Нужно сфотографировать место ДТП в нескольких ракурсах, загрузить снимки в приложение, заполнить все графы и отправить извещение. Самое главное условие – оба водителя должны быть зарегистрированы на сайте "Госуслуги". И, конечно же, оба должны иметь страховые полисы ОСАГО. Поэтому если автомобилисты не подготовились, оформлять европротокол придется "по старинке", в бумажном виде.

Оформив электронный европротокол, водители смогут получить от страховой компании выплату до 400 тысяч рублей при условии отсутствия разногласий среди участников ДТП. Если же договориться водителям не удалось, они смогут рассчитывать лишь на компенсацию до 100 тысяч рублей.

3
На новые автомобили будут выдавать только электронные ПТС

Но уже выданные бумажные документы продолжат действовать. 1 ноября завершается период, когда паспорта транспортных средств (ПТС) выдавали как в бумажном, так и в электронном виде. Теперь всем, кто будет оформлять новый автомобиль, будут выдавать только цифровые ПТС. Технически это выглядит как учетная запись транспорта в базе данных. Причем электронный ПТС содержит более подробную информацию об автомобиле. Кроме того, там указаны электронная почта и номер телефона владельца машины.

Бумажные же ПТС на новые автомобили больше выдавать не будут. Но те, кто оформил машину до 1 ноября, смогут и дальше пользоваться прежними документами. И вам даже выдадут новый бумажный ПТС, если старый придет в негодность, потеряется или заполнятся все графы. Сроки действия таких паспортов не ограничены.

Те же, кто будет оформлять автомобиль после 1 ноября, получат лишь выписку из базы данных, где будет указан номер ПТС. По этому номеру ваш паспорт и найдут в базе данных, если информация понадобится при последующей продаже машины.

4
Россия возобновляет авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией

Но большинство стран все еще недоступны для россиян. С 1 ноября Россия открывает авиасообщение еще с тремя странами, где наиболее стабильная и благоприятная эпидобстановка. В этот раз в список "разрешенных" попали Куба, Сербия и Япония.

В Страну восходящего солнца самолеты будут летать из Москвы и Владивостока. Все они будут приземляться в Токио. Ну а на родину Че Гевары можно будет отправиться только из Москвы: самолеты будут летать в Кайо-Коко и Санта-Клару. До Сербии россияне смогут добраться лишь рейсом Москва – Белград.

Напомним, Россия закрыла авиасообщение со всеми странами весной из-за пандемии коронавируса. В августе рейсы начали понемногу возобновлять. Уже сейчас у россиян есть возможность полететь в Великобританию, Швейцарию, Турцию, Танзанию, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею.

5

Для шин и покрышек ввели обязательную маркировку

А вот здесь без всяких но. Власти расширили список товаров, которые подключат к системе "Честный знак". Напомним, обязательная маркировка – это специальный код, который присваивают товару еще на производстве. По нему продукцию можно отследить от конвейера и до покупателя. Так власти борются с контрафактом на рынке.

Кстати, внешне это выглядит как обычный QR-код. Купив товар, потребитель может отсканировать его в приложении "Честный знак" и получить всю информацию о нем. Например, там можно узнать, где и когда произведен товар и из чего он сделан. Более того, по QR-коду можно даже отследить, покупали ли его до вас, вернув затем в магазин.

Уже сейчас обязательная маркировка действует для сигарет, шуб, лекарств, фототехники, парфюмерии и обуви. Ну а теперь еще и шины будут продавать с QR-кодами. Вся немаркированная продукция, кстати, с 1 ноября запрещена к обороту.

6
Онлайн-магазины обязаны принимать карты "Мир"

Но пока не все. Отличная новость для владельцев карт "Мир": в последнее время власти делают все возможное, чтобы таких магазинов стало как можно больше. С 1 ноября онлайн-агрегаторы товаров и услуг (онлайн-магазины) будут обязаны принимать карты национальной платежной системы "Мир". Такие поправки в кодекс "О защите прав потребителей" внес Роспотребнадзор. А потому теперь (мы надеемся) владельцы карт "Мир" все-таки смогут без лишних заморочек совершать покупки онлайн.

Правда, пока не все сайты обязаны принимать отечественные банковские карты. Пока мера действует только для тех агрегаторов, чья годовая выручка превышает 40 млн рублей. С 1 марта 2021 года к ним присоединятся и те онлайн-магазины, которые зарабатывают от 30 млн рублей. Ну а с 1 июля 2021 года список "обязанных" пополнят еще и агрегаторы с выручкой от 20 млн рублей в год.

7
Стоимость проезда в Барнауле пока повышать не будут

Но стоимость билетов, похоже, все равно увеличится. Пока живем: глава Барнаула Вячеслав Франк отложил решение о подорожании проезда в общественном транспорте. Напомним, осенью перевозчики и общественники развернули большую дискуссию на эту тему.

Транспортные компании попросили городские власти повысить цены на билеты, чтобы можно было поднять зарплаты водителям и кондукторам. Сейчас, кстати, проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях Барнаула стоит 23 рубля, в маршрутках – 25 рублей.

Ожидаемый рост тарифов возмутил многих горожан, а в Барнауле прошло даже несколько пикетов. Противники решения считают, что стоимость нельзя повышать еще как минимум год. Но городской координационный совет по ценообразованию все же утвердил новые цены – 26 рублей для автобусов, троллейбусов и трамваев и 28 рублей – для маршруток.
 
Перевозчики надеялись, что новые тарифы начнут действовать уже с 1 ноября. Но не тут-то было: Франк постановление так и не подписал. А потому пока будем ездить по старым ценам. Правда, учитывая, что координационный совет решение уже принял, проезд в итоге все же подорожает. Только вот когда – теперь непонятно.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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