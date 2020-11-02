Льготная ипотека и свободная Куба. Что изменилось в жизни россиян с 1 ноября 2020

Условия льготной ипотеки продлили

Но не все этому рады. Правительство продлило льготную ипотеку, которую ввели весной, чтобы поддержать население в пандемию коронавируса. У россиян появилась возможность взять кредит на квартиру в новостройках (и только в них) под льготные 6,5%. Главные условия: ипотека должна быть в рублях, первоначальный взнос не меньше 15%. При этом в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма кредита 12 млн рублей, а в регионах лимит ограничен 6 млн рублей.

Изначально предполагалось, что мера будет кратковременной и закончится 1 ноября 2020 года. Но программа оказалась очень востребованной и продемонстрировала свою эффективность, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, российские банки выдали более 230 тысяч кредитов на 670 миллиардов рублей. Сейчас на программу приходится более 90% всех купленных в кредит новостроек в России.

Льготная ипотека помогла строителям сохранить рабочие места и минимизировать последствия финансового кризиса, а россияне получили жилье на выгодных условиях, рассказал amic.ru заместитель гендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

В правительстве решили не отказываться от столь эффективной меры и продлили ее до 1 июля 2021 года. До конца 2020 кредиты будут предоставлять в прежнем размере, потом лимиты пересмотрят. А Хуснуллин в интервью РИА Новости заметил, что если все и дальше будет идти хорошо, то льготную ипотеку продлят еще.

Правда, барнаульские застройщики не уверены, что все действительно будет хорошо. Уже сейчас девелоперы города подняли цены на жилье, а новых проектов не хватает, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому эксперты полагают, что эффективность льготной ипотеки скоро упадет.