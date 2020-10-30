В последние дни в Алтайском крае бушуют сильные ветра. А вот на выходных погода немного успокоится. В один из дней, по прогнозу синоптиков, даже потеплеет до +10 градусов. Какой будет погода 31 октября и 1 ноября в регионе и Барнауле и ожидаются ли осадки в понедельник – читайте в материале amic.ru.
Погода в Алтайском крае 31 октября 2020
В ночь на субботу температура воздуха опустится до 0... -5 градусов. В восточных районах пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега. Утром 31 октября, по прогнозу синоптиков, будут метели и гололедные явления. В дневные часы потеплеет до +1... +6 градусов. Пойдет снег с дождем, возможны метели. Ветер будет западный, 4-9 м/с.
Погода в Барнауле 31 октября 2020
Ночью синоптики обещают осадки, возможно отложение мокрого снега, столбики термометров покажут 0... -2 градуса. А вот днем потеплеет до +1... +3 градусов. Снега и дождя не предвидится, будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с.
Погода в Алтайском крае 1 ноября 2020
Ночью 1 ноября в регионе похолодает до -1... -6 градусов, а вот днем воздух прогреется до +5... +10. Осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-западный, 2-7 м/с, местами по северо-западу с порывами до 12 м/с.
Погода в Барнауле 1 ноября 2020
В ночные часы температура воздуха опустится до -1... -3 градусов. А днем столбики термометров покажут +5... +7 градусов. Осадков не предвидится, ветер будет дуть южный, 3-8 м/с. В общем, идеальный день, чтобы прогуляться по городу, а не сидеть дома.
В Алтайском крае днем в понедельник синоптики обещают +1... +6 градусов, местами по северу пройдут небольшие дожди, а ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
А вот рабочая неделя барнаульцев начнется с +2... +4 на термометрах. Днем осадков не будет, а вечером пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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