Какая будет погода в субботу, 31 октября?

Погода в Алтайском крае 31 октября 2020

В ночь на субботу температура воздуха опустится до 0... -5 градусов. В восточных районах пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега. Утром 31 октября, по прогнозу синоптиков, будут метели и гололедные явления. В дневные часы потеплеет до +1... +6 градусов. Пойдет снег с дождем, возможны метели. Ветер будет западный, 4-9 м/с.

Погода в Барнауле 31 октября 2020

Ночью синоптики обещают осадки, возможно отложение мокрого снега, столбики термометров покажут 0... -2 градуса. А вот днем потеплеет до +1... +3 градусов. Снега и дождя не предвидится, будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с.