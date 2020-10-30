Что известно о напавшем на полицейских подростке, который якобы из Алтайского края

Ночью 30 октября в Татарстане полицейские застрелили напавшего на них подростка. Парень бросил на территорию местного отдела полиции бутылку с зажигательной смесью, а при задержании оказал сопротивление и несколько раз ударил полицейского ножом. По данным СМИ, нападавший оказался уроженцем Алтайского края. Что известно о случившемся и подростке – читайте в материале amic.ru.
Инцидент произошел ночью 30 октября 2020 в городе Кукморе. Примерно в 00:30 местный участковый припарковал служебную машину около здания районного отдела МВД и заметил на земле возгорание, а также осколки стекла. Участковый начал тушить огонь. В это время неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку, в которой, предположительно, находилась зажигательная смесь, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан. А после убежал.
Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС бросились за парнем, а когда догнали, тот начал угрожать им ножом. И даже несколько раз ударил им одного из полицейских. На требования сдаться он не реагировал. Якобы, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, подросток при задержании кричал: "Аллах Акбар, я вас всех убью!"
"Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина, в соответствии с законом "О полиции", правоохранители применили табельное оружие", – пояснили в МВД.
Молодой человек умер от полученных ранений до приезда медиков.
По данным "Бизнес Online", им оказался 16-летний уроженец Алтайского края. В последнее время он проживал в Кукморе. Издание сообщает, что до переезда в Татарстан парень учился в мусульманской школе в Башкортостане.
По неподтвержденным данным, молодой человек жил с матерью и отчимом.
В некоторых СМИ была информация, что подросток состоял на учете полиции как склонный к экстремизму. Однако в республиканском МВД опровергли это сообщение, говорится на сайте "МВД Медиа".
Следователи и оперативники выясняют обстоятельства произошедшего. Ситуацию взял на контроль глава республики Рустам Минниханов.
Комментарии
самая мирная религия...
Интерфакс написал, что он из Башкирии.
Вам, чё, обязательно нужно Алтай приплести?
Если оформят как терроризм,то никто не узнает где могилка его.Но скорее всего это юношеская дурь и его похоронят по человечески.