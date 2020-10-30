Что известно о напавшем на полицейских подростке, который якобы из Алтайского края

Что произошло?

Инцидент произошел ночью 30 октября 2020 в городе Кукморе. Примерно в 00:30 местный участковый припарковал служебную машину около здания районного отдела МВД и заметил на земле возгорание, а также осколки стекла. Участковый начал тушить огонь. В это время неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку, в которой, предположительно, находилась зажигательная смесь, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан. А после убежал.

Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС бросились за парнем, а когда догнали, тот начал угрожать им ножом. И даже несколько раз ударил им одного из полицейских. На требования сдаться он не реагировал. Якобы, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, подросток при задержании кричал: "Аллах Акбар, я вас всех убью!"

"Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина, в соответствии с законом "О полиции", правоохранители применили табельное оружие", – пояснили в МВД.

Молодой человек умер от полученных ранений до приезда медиков.