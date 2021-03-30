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Что известно о мэре Бийска Студеникине и почему он собрался в отставку?

, ИА "Амител"
Депутаты думы Бийска приняли отчёт мэра, поставив ему "двойку"
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

30 марта 2021 года мэр Бийска Александр Студеникин сообщил, что уходит в отставку. Это произошло сразу после того, как депутаты поставили неудовлетворительную оценку его работе и администрации за 2020 год. Напомним, мэр выступал перед народными избранниками с отчётом о деятельности администрации за прошедший год. Чем прославился глава Бийска и что именно не понравилось народным избранникам, читайте на amic.ru.

1
Почему депутаты раскритиковали Студеникина?

Дума города Бийска осталась крайне недовольна работой мэра в 2020 году. Выслушав отчёт Александра Студеникина, депутаты предъявили ему множество претензий. В частности, дума сочла, что глава города не надлежащим образом решал проблемы, связанные с организацией дорожной деятельности, ремонтом дорог местного значения и практически не занимался организацией благоустройства территории города.

"В 2020 году были не полностью реализованы мероприятия по ремонту дворов (17 так и не завершены), не закончены работы по благоустройству зелёных зон в парках за ТРЦ "Ривьера" и на Льнокомбинате. В период зимнего сезона 2020-2021 года была не обеспечена надлежащая уборка дорог и тротуаров от снега, сам снег не вывозился, что привело к срыву работы городского общественного транспорта", – цитирует "Бийский рабочий" выступление руководителя фракции "Единая Россия" Константина Белого.

Неудовлетворительной сочли депутаты и работу администрации по вывозу ТКО.

Коммунисты настаивали на персональной ответственности главы за провал программы благоустройства. Депутаты других фракций также были строги в оценке.

2
Как Студеникин сообщил о своей отставке?
  

Студеникин опубликовал пост на своей странице в "Инстаграм", где попросил депутатов освободить его от должности в срок до 31 мая 2021 года. При этом пока ещё мэр Бийска назвал своё решение об уходе в отставку "обдуманным и взвешенным".

"Уважаемые бийчане, сегодня дума города Бийска признала мою работу и, соответственно, работу сотрудников администрации города за 2020-й год неудовлетворительной. Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы", – написал Студеникин, обращаясь к горожанам.

3
Кто возглавит Бийск после ухода Студеникина?
Пока неизвестно. Депутаты ещё отставку мэра не приняли. Сам Студеникин преемника не назвал, а срок, который он указал в своём обращении, довольно длительный и есть время подумать над подходящей кандидатурой. Напомним, сейчас должность первого заместителя главы Бийска занимает Ирина Ломоносова. Кроме того, депутаты могут не принять отставку Студеникина или он передумает и тогда останется на посту мэра.
4
А что говорят в администрации Бийска?
Ничего. Начальник пресс-центра администрации города Бийска Павел Сидоренко комментировать отказался, сославшись, что вся информация есть в "Инстаграме" Студеникина. Также Сидоренко процитировал слова чиновника о том, что его "решение было взвешенным и обдуманным". 
5
А раньше жалобы на Студеникина были?

Да, и неоднократно. Так, главу Бийска жители и ОНФ много раз попросили разобраться в причинах неудовлетворительной очистки улиц и дорог города в  2021 году, предъявляли претензии и за "убитые" дороги. Остро в городе стояли проблемы в коммунальной сфере, с ремонтом дворов.

Мэра неоднократно критиковали представители оппозиционных партий. Так, в конце 2020 года депутаты от КПРФ в гордуме заявили, что намерены отправить в отставку Александра Студеникина из-за "провала программы по благоустройству городской среды". Были даже собраны подписи за его отставку. Это обращение они отправили губернатору Виктору Томенко.

А в ноябре 2019 года правоохранители задержали Александра Студеникина и его нескольких замов прямо во время городской планёрки. Были изъяты техника и документация. Поводом для задержания стало разбирательство по "инновационным домам" на улице Спекова, которые строила компания "Новатек".

Позже сам Студеникин сообщил, что задержаний не было, но силовики действительно производили выемку документации и оргтехники. Следственные мероприятия проводились в рамках установления обстоятельств ввода многоквартирных домов по улице Спекова, 8, 8/1 и 8/2. Напомним, Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Бийска при вводе в эксплуатацию жилых помещений. Дома были построены по программе переселения из аварийного жилья. Однако те, кто получил квартиры в этих домах, жаловались, что они низкого качества и жить там невозможно.

6
Что известно об Александре Студеникине?

Александр Студеникин уроженец города Бийска. Родился в 1970 году. Сразу после университета, в 1994 году, выпускник алтайского "Политеха" устроился на работу на Бийский олеумный завод, где за 20 лет прошёл большой путь – от инженера-технолога до главного инженера.

В августе 2014 года стал заместителем начальника МКУ "Управление капитального строительства администрации города Бийска". Но уже через два месяца занял кресло начальника этого предприятия.

Ещё два месяца и новая запись в трудовой книжке: с декабря 2015 года по март 2016 года он был начальником Межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазодобывающей, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

7
Когда он пришёл в администрацию города Бийска?
В администрацию города Бийска Александр Студеникин попал в марте 2017. Здесь его путь начался с должности заместителя главы администрации и начальника МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Бийска".

В мае 2017 года Студеникина назначили замом главы администрации города Бийска. В его обязанности входила координация работы структурных подразделений по исполнению полномочий городской администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства.

Исполняющим обязанности главы администрации города Бийска он стал 16 июня 2017 года. А уже 22 декабря Студеникин стал главой города без приставки и.о.

Читайте также в сюжете: Отставка мэра Бийска
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

31.03.2021 11:44
- гость -

Был когда-то в Бийске депутат АКЗС - ставил постоянно мэру неуды, бил себя пяткой в грудь и всем обещал, что если его изберут мэром, то он все исправит. Избрали его мэром в 2004 году. И все... Сказке конец.

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