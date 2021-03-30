Что известно о мэре Бийска Студеникине и почему он собрался в отставку?

30 марта 2021 года мэр Бийска Александр Студеникин сообщил, что уходит в отставку. Это произошло сразу после того, как депутаты поставили неудовлетворительную оценку его работе и администрации за 2020 год. Напомним, мэр выступал перед народными избранниками с отчётом о деятельности администрации за прошедший год. Чем прославился глава Бийска и что именно не понравилось народным избранникам, читайте на amic.ru.
Дума города Бийска осталась крайне недовольна работой мэра в 2020 году. Выслушав отчёт Александра Студеникина, депутаты предъявили ему множество претензий. В частности, дума сочла, что глава города не надлежащим образом решал проблемы, связанные с организацией дорожной деятельности, ремонтом дорог местного значения и практически не занимался организацией благоустройства территории города.
"В 2020 году были не полностью реализованы мероприятия по ремонту дворов (17 так и не завершены), не закончены работы по благоустройству зелёных зон в парках за ТРЦ "Ривьера" и на Льнокомбинате. В период зимнего сезона 2020-2021 года была не обеспечена надлежащая уборка дорог и тротуаров от снега, сам снег не вывозился, что привело к срыву работы городского общественного транспорта", – цитирует "Бийский рабочий" выступление руководителя фракции "Единая Россия" Константина Белого.
Неудовлетворительной сочли депутаты и работу администрации по вывозу ТКО.
Коммунисты настаивали на персональной ответственности главы за провал программы благоустройства. Депутаты других фракций также были строги в оценке.
Студеникин опубликовал пост на своей странице в "Инстаграм", где попросил депутатов освободить его от должности в срок до 31 мая 2021 года. При этом пока ещё мэр Бийска назвал своё решение об уходе в отставку "обдуманным и взвешенным".
"Уважаемые бийчане, сегодня дума города Бийска признала мою работу и, соответственно, работу сотрудников администрации города за 2020-й год неудовлетворительной. Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы", – написал Студеникин, обращаясь к горожанам.
Да, и неоднократно. Так, главу Бийска жители и ОНФ много раз попросили разобраться в причинах неудовлетворительной очистки улиц и дорог города в 2021 году, предъявляли претензии и за "убитые" дороги. Остро в городе стояли проблемы в коммунальной сфере, с ремонтом дворов.
Мэра неоднократно критиковали представители оппозиционных партий. Так, в конце 2020 года депутаты от КПРФ в гордуме заявили, что намерены отправить в отставку Александра Студеникина из-за "провала программы по благоустройству городской среды". Были даже собраны подписи за его отставку. Это обращение они отправили губернатору Виктору Томенко.
А в ноябре 2019 года правоохранители задержали Александра Студеникина и его нескольких замов прямо во время городской планёрки. Были изъяты техника и документация. Поводом для задержания стало разбирательство по "инновационным домам" на улице Спекова, которые строила компания "Новатек".
Позже сам Студеникин сообщил, что задержаний не было, но силовики действительно производили выемку документации и оргтехники. Следственные мероприятия проводились в рамках установления обстоятельств ввода многоквартирных домов по улице Спекова, 8, 8/1 и 8/2. Напомним, Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Бийска при вводе в эксплуатацию жилых помещений. Дома были построены по программе переселения из аварийного жилья. Однако те, кто получил квартиры в этих домах, жаловались, что они низкого качества и жить там невозможно.
Александр Студеникин уроженец города Бийска. Родился в 1970 году. Сразу после университета, в 1994 году, выпускник алтайского "Политеха" устроился на работу на Бийский олеумный завод, где за 20 лет прошёл большой путь – от инженера-технолога до главного инженера.
В августе 2014 года стал заместителем начальника МКУ "Управление капитального строительства администрации города Бийска". Но уже через два месяца занял кресло начальника этого предприятия.
Ещё два месяца и новая запись в трудовой книжке: с декабря 2015 года по март 2016 года он был начальником Межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазодобывающей, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В мае 2017 года Студеникина назначили замом главы администрации города Бийска. В его обязанности входила координация работы структурных подразделений по исполнению полномочий городской администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства.
Исполняющим обязанности главы администрации города Бийска он стал 16 июня 2017 года. А уже 22 декабря Студеникин стал главой города без приставки и.о.
Комментарии
Был когда-то в Бийске депутат АКЗС - ставил постоянно мэру неуды, бил себя пяткой в грудь и всем обещал, что если его изберут мэром, то он все исправит. Избрали его мэром в 2004 году. И все... Сказке конец.