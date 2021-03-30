Что известно о мэре Бийска Студеникине и почему он собрался в отставку?

Почему депутаты раскритиковали Студеникина?

Дума города Бийска осталась крайне недовольна работой мэра в 2020 году. Выслушав отчёт Александра Студеникина, депутаты предъявили ему множество претензий. В частности, дума сочла, что глава города не надлежащим образом решал проблемы, связанные с организацией дорожной деятельности, ремонтом дорог местного значения и практически не занимался организацией благоустройства территории города.

"В 2020 году были не полностью реализованы мероприятия по ремонту дворов (17 так и не завершены), не закончены работы по благоустройству зелёных зон в парках за ТРЦ "Ривьера" и на Льнокомбинате. В период зимнего сезона 2020-2021 года была не обеспечена надлежащая уборка дорог и тротуаров от снега, сам снег не вывозился, что привело к срыву работы городского общественного транспорта", – цитирует "Бийский рабочий" выступление руководителя фракции "Единая Россия" Константина Белого.

Неудовлетворительной сочли депутаты и работу администрации по вывозу ТКО.

Коммунисты настаивали на персональной ответственности главы за провал программы благоустройства. Депутаты других фракций также были строги в оценке.