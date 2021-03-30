Соцсети: мэр Бийска Александр Студеникин подал в отставку

Мэр алтайского наукограда Александр Студеникин написал заявление об отставке, сообщает Telegram-канал "Красное солнце Алтая".

В приёмной главы Бийска корреспонденту amic.ru ситуацию комментировать отказались, предложив связаться с пресс-службой. По номеру пресс-центра на звонки никто не ответил.

Ранее стало известно, что 30 марта депутаты городской думы неудовлетворительно оценили работу Студеникина в 2020 году. Соответствующий вердикт вынесли по результатам его отчёта о деятельности за год.

Напомним, депутаты Бийской городской думы избрали Александра Студеникина на пост исполняющего обязанности главы администрации наукограда в июне 2017 года. В декабре он стал мэром без приставки и.о.

Студеникин родился в 1970 г. в Бийске. В 1994 г. окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности "автоматизированное производство химических предприятий". С апреля 1994 г. по июль 2014 г. работал на Бийском олеумном заводе, где прошёл путь от инженера-технолога до главного инженера.

В августе 2014 г. назначен заместителем начальника МКУ "Управление капитального строительства администрации города Бийска", с октября 2014 г. по декабрь 2015 г. работал в должности начальника МКУ "Управление капитального строительства администрации города Бийска".

С декабря 2015 г. по март 2016 г. – начальник Межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазодобывающей, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С апреля 2016 г. – начальник МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Бийска".

С 28.03.2017 по 09.05.2017 – исполняющий обязанности заместителя главы администрации города.

С 10.05.2017 назначен заместителем главы администрации города, осуществляющим координацию деятельности структурных подразделений по исполнению полномочий администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства.