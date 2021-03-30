Глава Бийска Александр Студеникин объяснил, почему он решил уйти в отставку

Мэр Бийска Александр Студеникин назвал решение об уходе в отставку "обдуманным и взвешенным" и связал его с неудовлетворительной оценкой депутатов его работы.

"Исходя из этого, мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города, – написал Студеникин на своей странице в Instagram. – Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы".

Глава Бийска попросил депутатов городской думы освободить его от должности до 31 мая 2021 года. Он также поблагодарил бийчан за поддержку.

Напомним, 30 марта депутаты городской думы неудовлетворительно оценили работу Студеникина в 2020 году. Соответствующий вердикт вынесли по результатам его отчёта о деятельности за год.