В Бийске депутаты вновь потребовали отставки мэра

В Бийске депутаты вновь призвали отправить главу города Александра Студеникина в отставку. Об этом пишет "Политсибру" со ссылкой на соответствующее обращение.

По данным издания, под документом подписались 13 депутатов: это некоторые представители "Единой России" и ЛДПР, а также большая часть депутатов КПРФ, которые в конце прошлого года уже выступали с аналогичной инициативой.

Поводом для отставки Студеникина авторы обращения назвали так и не решённые проблемы: реализация программы "Формирование комфортной городской среды", организация транспортного обслуживания, содержание городских дорог и обращение с ТКО.

Соответствующий документ народные избранники передали в гордуму. Также об инициативе уведомили и самого градоначальника.

Вопрос об отставке Студеникина должны рассмотреть на следующем заседании думы, которое ориентировочно состоится 18 июня.

Напомним, 30 марта депутаты гордумы Бийска неудовлетворительно оценили работу Александра Студеникина, после чего мэр решил уйти в отставку. Сам он назвал такое решение "обдуманным и взвешенным". Однако спустя несколько дней градоначальник передумал покидать пост и решил отозвать заявление.