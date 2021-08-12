Семь лет в неведении. Что известно о пропаже Ксюши Боковой в 2014 году и её поисках

9 августа в Новоалтайске в реке у 2-й Садовой улицы мужчина-рыбак нашёл останки ребёнка. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что это скелет девочки. Позже появилась информация, что это может быть тело Ксюши Боковой, которая пропала семь лет назад. По одной из версий, ребёнка затянуло в ил, а теперь вынесло на поверхность. Amic.ru вспоминает, с чего началась эта страшная история и почему пропажа Ксюши Боковой считается одной из самых загадочных в России.
Утром 28 марта 2014 года Ксюша Бокова ушла в школу, но домой не вернулась. У школьников были каникулы, но в тот день, как выяснило следствие, девочка пошла на дополнительные занятия по ПДД. Из школы Ксюша вышла вместе с подругой, но их путь расходился за 200 метров от дома Боковых. Ксюша всегда ходила по небольшому мостику через реку Малая Черемшанка.
Школьницу встречал отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел. Он пытался до неё дозвониться – телефон был недоступен. Родители забили тревогу и обратились в полицию. До сих пор о местонахождении ребёнка ничего неизвестно.
Приметы девочки знал весь Алтайский край: рост около 130 см, худощавая, светлые волосы ниже плеч, голубые глаза. Была одета в серую вязаную шапку, серую куртку, чёрные джинсы, резиновые бордовые сапоги. С собой у неё была розовая сумка.
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Следствие прислушивается к экстрасенсам по делу о Ксюше БоковойВ Алтайском крае до сих продолжаются поиски пропавшей в Новоалтайске 10-летней Ксении Боковой (01.06.2003 г.р.). При этом активно привлекали и привлекают к розыску пропавшей школьницы и экстрасенсов. Но их помощь результатов пока не дала
31 марта 2014 года на берегу реки нашли сумку Ксюши и мобильный телефон. Отмечается, что родители смогли его включить, – он был сухим. Люди предположили, что вещи кто-то подбросил. Через несколько дней, когда стало понятно, что поиски затягиваются, в полиции завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
2 апреля 2014 года активный розыск был завершен, однако полиция всё ещё продолжает поиски. В июне 2021 года замруководителя алтайского СУ СКР Константин Мальцев говорил, что следователи не оставляют попыток найти девочку.
Со всей страны люди писали и звонили родителям Ксюши Боковой с новостями: видели ребёнка в Барнауле, Москве, Новосибирске и других городах. Ни одна зацепка не привела к школьнице.
Примечательно, что родители подруги, которая гуляла с Ксюшей в день её исчезновения, запретили дочери давать любые комментарии и показания по поводу этой истории.
Пропажу Ксюши Боковой включили в число самых загадочных исчезновений в России.
Когда тело достали из воды, выяснилось, что это – останки ребёнка, предположительно, девочки. Берег оцепили, на место прибыли эксперты. А позже в СМИ появилась информация, что найденный скелет, вероятно, принадлежит пропавшей Ксении Боковой.
Комментарии
отстаньте уже от этой страшной истории!
амик, ну вы совсем уже?
Чего комментаторы возбудились - то? Случай неординарный, много людей участвовали в поиске, много сочувствовали и хотят знать истину. Если вам по барабану, другим нет. Отстаньте от амика. Не хотите - не читайте.
Примечательно, что родители подруги, которая гуляла с Ксюшей в день её исчезновения, запретили дочери давать любые комментарии и показания по поводу этой истории.
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а это точно соответствует действительности? чем они это объясняют?
к сожалению, создается впечатление, что новости амик, за редким исключением, создает, не выходя из интернета