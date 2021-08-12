Семь лет в неведении. Что известно о пропаже Ксюши Боковой в 2014 году и её поисках

Как её искали?

Сразу же после обращения родителей в полицию Ксюшу Бокову начали искать как правоохранители, так и волонтёры. К ним присоединились и местные жители – пропажа ребёнка посреди дня оказалась потрясением для всех.Приметы девочки знал весь Алтайский край: рост около 130 см, худощавая, светлые волосы ниже плеч, голубые глаза. Была одета в серую вязаную шапку, серую куртку, чёрные джинсы, резиновые бордовые сапоги. С собой у неё была розовая сумка.Искать начали вдоль реки, там, где Ксюша обычно ходила домой. Для этого были перекрыты водосборные шлюзы на реке, дно исследовали водолазы, но девочку не нашли. Так же полиция вместе с мамой школьницы прошли по дворам, заходили в дома и осматривали подвалы, гаражи, погреба. Ксюшу искали кинологи, казаки на лошадях, местность мониторили беспилотником. Ориентировку девочки распространили по всей России, а к поискам подключали даже экстрасенсов.

31 марта 2014 года на берегу реки нашли сумку Ксюши и мобильный телефон. Отмечается, что родители смогли его включить, – он был сухим. Люди предположили, что вещи кто-то подбросил. Через несколько дней, когда стало понятно, что поиски затягиваются, в полиции завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

2 апреля 2014 года активный розыск был завершен, однако полиция всё ещё продолжает поиски. В июне 2021 года замруководителя алтайского СУ СКР Константин Мальцев говорил, что следователи не оставляют попыток найти девочку.