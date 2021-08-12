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Семь лет в неведении. Что известно о пропаже Ксюши Боковой в 2014 году и её поисках

, ИА "Амител"
Рассказываем, как пропала девочка и какие версии её исчезновения существуют на данный момент
Фото из архива amic.ru

Фото из архива amic.ru

9 августа в Новоалтайске в реке у 2-й Садовой улицы мужчина-рыбак нашёл останки ребёнка. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что это скелет девочки. Позже появилась информация, что это может быть тело Ксюши Боковой, которая пропала семь лет назад. По одной из версий, ребёнка затянуло в ил, а теперь вынесло на поверхность. Amic.ru вспоминает, с чего началась эта страшная история и почему пропажа Ксюши Боковой считается одной из самых загадочных в России.

1
Кто такая Ксюша Бокова и как она пропала?
Ксюша Бокова – жительница Новоалтайска. На момент пропажи ей было всего 10 лет (в этом году ей бы исполнилось 17). По словам родителей девочки, она была умным и послушным ребёнком. Хорошо училась, занималась в разных кружках – музыкальной, воскресной школах.

Утром 28 марта 2014 года Ксюша Бокова ушла в школу, но домой не вернулась. У школьников были каникулы, но в тот день, как выяснило следствие, девочка пошла на дополнительные занятия по ПДД. Из школы Ксюша вышла вместе с подругой, но их путь расходился за 200 метров от дома Боковых. Ксюша всегда ходила по небольшому мостику через реку Малая Черемшанка.

Школьницу встречал отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел. Он пытался до неё дозвониться – телефон был недоступен. Родители забили тревогу и обратились в полицию. До сих пор о местонахождении ребёнка ничего неизвестно.
2
Как её искали?
Сразу же после обращения родителей в полицию Ксюшу Бокову начали искать как правоохранители, так и волонтёры. К ним присоединились и местные жители – пропажа ребёнка посреди дня оказалась потрясением для всех.

Приметы девочки знал весь Алтайский край: рост около 130 см, худощавая, светлые волосы ниже плеч, голубые глаза. Была одета в серую вязаную шапку, серую куртку, чёрные джинсы, резиновые бордовые сапоги. С собой у неё была розовая сумка.
 
Искать начали вдоль реки, там, где Ксюша обычно ходила домой. Для этого были перекрыты водосборные шлюзы на реке, дно исследовали водолазы, но девочку не нашли. Так же полиция вместе с мамой школьницы прошли по дворам, заходили в дома и осматривали подвалы, гаражи, погреба. Ксюшу искали кинологи, казаки на лошадях, местность мониторили беспилотником. Ориентировку девочки распространили по всей России, а к поискам подключали даже экстрасенсов.

31 марта 2014 года на берегу реки нашли сумку Ксюши и мобильный телефон. Отмечается, что родители смогли его включить, – он был сухим. Люди предположили, что вещи кто-то подбросил. Через несколько дней, когда стало понятно, что поиски затягиваются, в полиции завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

2 апреля 2014 года активный розыск был завершен, однако полиция всё ещё продолжает поиски. В июне 2021 года замруководителя алтайского СУ СКР Константин Мальцев говорил, что следователи не оставляют попыток найти девочку.

3
Версии пропажи
Версий пропажи Ксюши Боковой было несколько. Одна из основных – девочка пошла к реке и случайно утонула. Однако местные жители были с этим не согласны, потому что на момент пропажи ребёнка в марте было ещё холодно, и на речке оставалась наледь. Да и родители были уверены, что Ксюша никогда не пошла бы к реке без взрослых.
 
Рассматривалась и версия с похищением, но полиция не смогла найти ни одной зацепки, которая подсказала бы, где может находиться 10-летняя девочка. Ксюша пропала днём, у похитителя было очень мало времени и возможностей украсть ребёнка, учитывая, что она была практически около дома. Однако эта версия считается наиболее вероятной среди народа.

Со всей страны люди писали и звонили родителям Ксюши Боковой с новостями: видели ребёнка в Барнауле, Москве, Новосибирске и других городах. Ни одна зацепка не привела к школьнице.

Примечательно, что родители подруги, которая гуляла с Ксюшей в день её исчезновения, запретили дочери давать любые комментарии и показания по поводу этой истории.

Пропажу Ксюши Боковой включили в число самых загадочных исчезновений в России.
4
А что произошло 9 августа 2021 года?
9 августа 2021 года в Новоалтайске было найдено скелетированное тело ребёнка. Его нашёл местный житель Иван во время рыбалки на улице 2-й Садовой. Мужчина рассказал amic.ru, что увидел под водой детские сапожки, уже сильно заилившиеся. Их положение, по словам Ивана, было каким-то неправильным и даже жутковатым. Настолько, что сначала он даже хотел убежать. Однако вызвал полицию, а те, в свою очередь, – МЧС.

Когда тело достали из воды, выяснилось, что это – останки ребёнка, предположительно, девочки. Берег оцепили, на место прибыли эксперты. А позже в СМИ появилась информация, что найденный скелет, вероятно, принадлежит пропавшей Ксении Боковой.
5
Это точно её тело? Не может быть ошибки?
На сто процентов это может подтвердить только экспертиза ДНК. Источник в правоохранительных органах сообщил amic.ru, что останки сейчас исследуют специалисты. Дело о пропаже Ксюши Боковой вновь на слуху, но в Следственном комитете по Алтайскому краю комментировать amic.ru информацию пока отказываются, родители девочки тоже не делали никаких официальных заявлений.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

12.08.2021 09:01
гостья

отстаньте уже от этой страшной истории!

12.08.2021 09:38
гость

амик, ну вы совсем уже?

12.08.2021 09:50
Гость

Чего комментаторы возбудились - то? Случай неординарный, много людей участвовали в поиске, много сочувствовали и хотят знать истину. Если вам по барабану, другим нет. Отстаньте от амика. Не хотите - не читайте.

12.08.2021 09:54
гiсть

Примечательно, что родители подруги, которая гуляла с Ксюшей в день её исчезновения, запретили дочери давать любые комментарии и показания по поводу этой истории.
---
а это точно соответствует действительности? чем они это объясняют?
к сожалению, создается впечатление, что новости амик, за редким исключением, создает, не выходя из интернета

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