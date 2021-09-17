Ждём первого снега. Какая погода будет в Алтайском крае с 17 по 24 сентября?

Ещё сегодня в Алтайском крае стоит тёплая погода, но уже в ночь на 18 сентября в регионе начнётся похолодание. На всей его территории пройдут дожди, усилится ветер до 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 17-22 метров в секунду. В отдельных районах возможны грозы, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Утром в субботу дожди ещё сохранятся по востоку.

"В ночь на 18 сентября в крае будет от +7 до +12 градусов, по северо-западу столбики термометров не поднимутся выше +2°С. Днём воздух прогреется только до +14…+19°С", – сообщила синоптик.

В воскресенье, 19 сентября, в крае будет преимущественно без осадков, ветер ослабнет. Ночью – от +3 до +8°С, днём – от +13 до +18°С, хотя по юго-востоку воздух ещё успеет прогреться до +23 градусов.

"Всю следующую неделю Алтайский край будет находиться под влиянием скандинавского антициклона. С ним придёт холодная, неустойчивая погода. Временами будут идти дожди. А ночью и утром 21 и 22 сентября в северных районах не исключён мокрый снег. По ночам будет около 0…+6, днём +7…+13 градусов", – заключила Людмила Сырых.