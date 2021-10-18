Какая погода будет в Алтайском крае с 18 по 22 октября и когда ждать похолодания?

Тёплую сухую погоду в Алтайском крае 22 октября сменят похолодание и дожди со снегом. Уже в пятницу осадки пройдут на большей части региона, также ожидается усиление ветра и понижение температуры, сообщил amic.ru ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

Но это будет только в пятницу, а пока в Алтайском крае стоит отличная погода. С 16 по 21 октября ночью синоптики прогнозируют от -1 до -8 градусов. По утрам возможно образование тумана и изморозь.

"Днём с понедельника по среду воздух прогреется +7…+12°С, по югу – до +17°С. А в четверг кому-то даже может показаться, что возвращается лето: столбики термометров покажут +10…+15°С, местами – до +20°С. Но после такого тёплого дня в ночь на пятницу погода начнёт портиться и похолодает", – сообщил Эдуард Болгов.