Главную городскую елку на площади Сахарова откроют в Барнауле 30 декабря. Новогоднее представление начнется в 17.00, а в 18.00 состоится праздничный салют.
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Что еще интересного можно будет увидеть на главной городской елке, смотрите в совместной инфографике портала Amic.ru и администрации города Барнаула. Для увеличения картинки нажмите на нее.
Впервые материал был опубликован 30 ноября 2016 года в 20:36.
Комментарии
Что то совсем мало времени отвели.
Не густо - горок то. Видно материал сподручный и тот расхитили )))