Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Морозная погода вернется в Алтайский край уже на этой неделе — похолодание до -35 градусов ожидается в ночь на 21 декабря.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в течение дня 20 декабря районы Алтайского края окажутся под влиянием холодного фронта антициклона. В итоге в ночь на пятницу температуры воздуха опустятся в регионе до -28...-35 градусов.
Днем 21 декабря будет -18...-25 градусов.
Это похолодание будет кратковременным, поскольку 22 декабря на наш регион будет оказывать влияние северо-атлантический циклон, и станет потеплее. При этом ожидается снежная и ветреная погода.
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Впрочем, затем погода вновь изменится, и в Алтайском крае с приходом очередного антициклона вновь станет морозно. Согласно предварительным данным синоптиков, этот период похолодания продлится с 23 по 27 декабря.
Хотя не исключено, что спокойная морозная погода без осадков сохранится вплоть до 29 декабря.
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