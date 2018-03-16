Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
18 марта 2018 года жители Барнаула смогут выбрать не только президента, но и городские общественные территории, которые будут благоустроенны в 2018 году. Такая уникальная возможность появилась благодаря участию столицы Алтайского края в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Никогда раньше на благоустройство Москва не давала столько средств. Рассказываем, как и когда проведут работы, сколько денег получит каждый объект и кто проконтролирует работы.
18 марта барнаульцы будут выбирать шесть территорий из десяти, отобранных онлайн-голосованием из 55-ти предложенных. Эскизы десяти дизайн-проектов опубликованы на официальном сайте города Барнаула. Это пока только примерные варианты. Для понимания, где находится конкретная территория и как она примерно может выглядеть по результату благоустройства. После того, как горожане выберут объекты, по каждому будет создан реальный проект. Этот будут делать профессионалы и это входит в рамки финансирования программы "Формирование комфортной городской среды". Заранее сделать такие проекты, конечно, было невозможно.
Разумеется, перечень и примерный объем работ по каждому объекту останется тем же. Тем более, что он схож почти по всем территориям: снос старых деревьев, высадка новых, кустарники, газоны, цветники, замена асфальтового покрытия, где-то на асфальт, где-то на плитку, установка малых архитектурных форм, обновление освещения.
Например, в Нагорном парке, если за него проголосуют, появятся прогулочные дорожки, подъезды с парковками. Демидовскую площадь ждет снос старых деревьев, закрывающих исторические здания, и установка на входе вазы с Колыванского камнерезного завода.
Аллея Ленинградская кроме общего благоустройства получит детскую и спортивную площадки.
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На пешеходной зоне на Обском бульваре планируют отремонтировать фонтан; на пешеходной зоне по улице Молодежной – оборудовать новые парковочные места, установить ограждение от дороги. Площадь Мира получит расширение, а аллея Целинников — долгожданный ремонт.
Проезду Полюсному (от переулка Ядринцева до жилого дома №93) необходимо обновление "зеленого щита" — замена устаревших, аварийных деревьев на молодые, высаженные вдоль загруженного транспортом проспекта Строителей.
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Сквер Адмирала Кузнецова хотят благоустроить в морском стиле, здесь появится детская игровая площадка и спортивная площадка.
Сквер Химиков и Аллея "25 лет Индустриальному району" тоже существенно осовременятся.
Весь проект "Формирование комфортной городской среды" в Барнауле — это 216 млн рублей. Половина средств, а именно 112 млн рублей, пойдет на благоустройство территорий. Чуть меньше этой суммы — на ремонт дворов.
Сколько именно получит каждая общественная территория, пока не понятно, ведь не известно, каким будет выбор барнаульцев. В итоге, какие площадки выберут горожане, между теми и будут распределены средства.
Средства приходят из федерального бюджета, условия определяют федеральные власти. Возможно, если механизм народного голосования будет успешным, придет много граждан, то и в следующий год будет так же.
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Комментарии
За время после развала СССР вполне могли бы везде создать комфортную среду для проживания. Но вспоминают об этом только при переназначении президента.
Городская администрация, вы умные? У вас по ночам треть города во мраке, летом ливневки либо не работают либо отсутствуют, на некоторых улицах дорог совсем нет. Кому нужны ваши скверы, лавки итд. Странное понимание комфортная среда. Цензурные слова закончились.