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Когда благоустроят общественные территории, выбранные в Барнауле 18 марта

, ИА "Амител"
Когда подведут итоги голосования за общегородские территории и когда там пройдет ремонт?

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


18 марта 2018 года жители Барнаула смогут выбрать не только президента, но и городские общественные территории, которые будут благоустроенны в 2018 году. Такая уникальная возможность появилась благодаря участию столицы Алтайского края в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Никогда раньше на благоустройство Москва не давала столько средств. Рассказываем, как и когда проведут работы, сколько денег получит каждый объект и кто проконтролирует работы.

1
Когда подведут итоги голосования, когда начнутся работы?
Итоги подведут в течение пары дней, всё зависит от активности горожан. Сразу и опубликуют результаты. После этого власти заключат договоры на создание проектно-сметной документации с проектными институтами. На разработку и согласование уходит до двух месяцев. Затем власти найдут подрядчиков. Скорее всего, в начале лета уже начнутся работы. А завершить их планируется примерно до 1 ноября.
2
Кто будет контролировать ход работ и принимать результаты?
Проекты, ход работ и итоги будет контролировать рабочие группы, экспертные комиссии, архитекторы, Общероссийский народный фронт, неравнодушные жители. Конечно, и администрация города, как заказчик. Для оценки качества подрядчика проведут аукцион по выбору специализированной организации.
3
Как именно территории будут благоустроены?

18 марта барнаульцы будут выбирать шесть территорий из десяти, отобранных онлайн-голосованием из 55-ти предложенных. Эскизы десяти дизайн-проектов опубликованы на официальном сайте города Барнаула. Это пока только примерные варианты. Для понимания, где находится конкретная территория и как она примерно может выглядеть по результату благоустройства. После того, как горожане выберут объекты, по каждому будет создан реальный проект. Этот будут делать профессионалы и это входит в рамки финансирования программы "Формирование комфортной городской среды". Заранее сделать такие проекты, конечно, было невозможно.

Разумеется, перечень и примерный объем работ по каждому объекту останется тем же. Тем более, что он схож почти по всем территориям: снос старых деревьев, высадка новых, кустарники, газоны, цветники, замена асфальтового покрытия, где-то на асфальт, где-то на плитку, установка малых архитектурных форм, обновление освещения.

Например, в Нагорном парке, если за него проголосуют, появятся прогулочные дорожки, подъезды с парковками. Демидовскую площадь ждет снос старых деревьев, закрывающих исторические здания, и установка на входе вазы с Колыванского камнерезного завода.

Аллея Ленинградская кроме общего благоустройства получит детскую и спортивную площадки.

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На пешеходной зоне на Обском бульваре планируют отремонтировать фонтан; на пешеходной зоне по улице Молодежной – оборудовать новые парковочные места, установить ограждение от дороги. Площадь Мира получит расширение, а аллея Целинников — долгожданный ремонт.

Проезду Полюсному (от переулка Ядринцева до жилого дома №93) необходимо обновление "зеленого щита" — замена устаревших, аварийных деревьев на молодые, высаженные вдоль загруженного транспортом проспекта Строителей.

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Сквер Адмирала Кузнецова хотят благоустроить в морском стиле, здесь появится детская игровая площадка и спортивная площадка.

Сквер Химиков и Аллея "25 лет Индустриальному району" тоже существенно осовременятся.

4
А будет как-то учитываться мнение жителей при формировании проектов?
Оно учитывается уже сейчас, в каждом районе города прошли круглые столы с участием депутатов, муниципальных служащих, общественников, местных жителей. Там обсудили, что еще можно было сделать на объектах, чего там не требуется. Да и каждая районная администрация знает пожелания жителей своего района. Так что это все учитывалось еще до создания эскизов.
5
Сколько средств получит Барнаул на реализацию проекта формирования комфортной городской среды? И сколько пойдет на общественные территории?

Весь проект "Формирование комфортной городской среды" в Барнауле — это 216 млн рублей. Половина средств, а именно 112 млн рублей, пойдет на благоустройство территорий. Чуть меньше этой суммы — на ремонт дворов.

Сколько именно получит каждая общественная территория, пока не понятно, ведь не известно, каким будет выбор барнаульцев. В итоге, какие площадки выберут горожане, между теми и будут распределены средства.

6
Проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан до 2022 года. Как будут выбираться объекты благоустройства в следующие годы? Тоже будет общественный отбор?

Средства приходят из федерального бюджета, условия определяют федеральные власти. Возможно, если механизм народного голосования будет успешным, придет много граждан, то и в следующий год будет так же.

7
Какая работа в рамках проекта формирования комфортной городской среды будет вестись в Барнауле в 2018 году помимо этих шести территорий?
Будет благоустроено ориентировочно 65 дворов. В прошлом году, напомним, по программе было обустроено 116 дворовых территорий. Но тогда было всего три общественных территории. Теперь распределение средств пополам.
8
Кто и как может проголосовать?
Это сможет сделать любой житель Барнаула с городской пропиской с 14 лет. Да-да, именно с 14, с возраста получения паспорта. Молодежь и подростки — это ведь почти главная целевая аудитория проекта. В конце концов, все это делается для будущего поколения.
Читайте больше в материале: Как и зачем голосовать в проекте благоустройства общественных территорий в Барнауле
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Читайте также в сюжете: Комфортная среда. Барнаул-2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.03.2018 09:09
- гость -

За время после развала СССР вполне могли бы везде создать комфортную среду для проживания. Но вспоминают об этом только при переназначении президента.

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16.03.2018 10:20
Горожанин

Городская администрация, вы умные? У вас по ночам треть города во мраке, летом ливневки либо не работают либо отсутствуют, на некоторых улицах дорог совсем нет. Кому нужны ваши скверы, лавки итд. Странное понимание комфортная среда. Цензурные слова закончились.

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