Как именно территории будут благоустроены?

18 марта барнаульцы будут выбирать шесть территорий из десяти, отобранных онлайн-голосованием из 55-ти предложенных. Эскизы десяти дизайн-проектов опубликованы на официальном сайте города Барнаула. Это пока только примерные варианты. Для понимания, где находится конкретная территория и как она примерно может выглядеть по результату благоустройства. После того, как горожане выберут объекты, по каждому будет создан реальный проект. Этот будут делать профессионалы и это входит в рамки финансирования программы "Формирование комфортной городской среды". Заранее сделать такие проекты, конечно, было невозможно.

Разумеется, перечень и примерный объем работ по каждому объекту останется тем же. Тем более, что он схож почти по всем территориям: снос старых деревьев, высадка новых, кустарники, газоны, цветники, замена асфальтового покрытия, где-то на асфальт, где-то на плитку, установка малых архитектурных форм, обновление освещения.

Например, в Нагорном парке, если за него проголосуют, появятся прогулочные дорожки, подъезды с парковками. Демидовскую площадь ждет снос старых деревьев, закрывающих исторические здания, и установка на входе вазы с Колыванского камнерезного завода.

Аллея Ленинградская кроме общего благоустройства получит детскую и спортивную площадки.

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На пешеходной зоне на Обском бульваре планируют отремонтировать фонтан; на пешеходной зоне по улице Молодежной – оборудовать новые парковочные места, установить ограждение от дороги. Площадь Мира получит расширение, а аллея Целинников — долгожданный ремонт.

Проезду Полюсному (от переулка Ядринцева до жилого дома №93) необходимо обновление "зеленого щита" — замена устаревших, аварийных деревьев на молодые, высаженные вдоль загруженного транспортом проспекта Строителей.

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Сквер Адмирала Кузнецова хотят благоустроить в морском стиле, здесь появится детская игровая площадка и спортивная площадка.

Сквер Химиков и Аллея "25 лет Индустриальному району" тоже существенно осовременятся.