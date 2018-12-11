Можно ли есть свинину на Новый год?

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Меньше чем через месяц наступит 2019 год. На смену Желтой Собаке придет Желтая Свинья. Многие хозяйки уже начали задумываться над тем, какие блюда приготовить на новогодний стол. У многих возникает закономерный вопрос: а можно ли употреблять в пищу свинину? Вместе с Amic.ru разбираемся, можно ли ставить на новогодний стол блюда из свинины и какими яствами задобрить хозяйку Нового года.
Бытует мнение, что свинья — животное всеядное. Так и есть, но свинья еще и разборчива. Также свинья тонко чувствует красоту, поэтому новогодний стол должен ломиться от еды и в тоже время быть красиво оформленным.
Подавать на стол в новогоднюю ночь 2019 можно практически все: мясо, рыбу, птицу, салаты, закуски, десерты. Правда, есть одно ограничение: на столе не должно быть свинины. По мнению восточных астрологов, присутствие на новогоднем столе блюд из свинины может разгневать хозяйку нового года.
Зато эти блюда могут быть на праздничном столе в новогоднюю ночь в любом количестве:
- мясные блюда из говядины или баранины;
- любые виды птицы;
- рыба и морепродукты;
- салаты и нарезки из овощей;
- маринованные или соленые овощи;
- обилие зелени;
- фрукты и сладости, десерты, желе, выпечка;
- алкоголь и другие напитки.
Если же вы не можете отказаться от свинины в новогоднюю ночь, тогда необходимо подавать это блюдо с овощами или фруктами желтого, зеленого или оранжевого цвета. Возможно, увидев свои любимые цвета, свинья сменит гнев на милость и простит вас за поедание этого мясного продукта. Также если вы решите подать к столу свинину, то на столе не должно быть других мясных блюд.
Стоит учитывать, что Свинья любит все натуральное, поэтому к полуфабрикатам из супермаркетов она отнесется неодобрительно. Поэтому желательно, чтобы все было натуральным и приготовленным своими руками.
Также на праздничном столе обязательно должны присутствовать фрукты. Не лишними будут сладкие пирожки или пирожные. Ну а если на столе будет торт или мороженое с ягодами и фруктами, расположение хозяйки года вам обеспечено.
Не скупитесь на алкоголь, его должно быть достаточно. До поросячьего визга напиваться, конечно, не следует.
Также Свинья оценит, если на новогоднем столе будет много салатов. Кстати, рецепты салатов в виде свиньи вы можете почитать здесь: Как приготовить салат в виде свиньи на Новый год — 2019
У россиян бытует мнение, что Свинья не отличается чистоплотностью. Но это не так, хозяйка наступающего Нового года ценит порядок и красоту, поэтому необходимо позаботиться и о сервировке стола. На столе должна быть:
- праздничная скатерть;
- красивая посуда;
- салфетки; яркие, желательно желтые свечи;
- в центре стола можно поставить фигурку Свиньи.
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