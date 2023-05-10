"Ъ": Захара Прилепина пытались убить противотанковыми минами 60-х годов

Одну из мин с прикреплённым сверху самодельным взрывным устройством обнаружили под взорванной машиной 7 мая. Через некоторое время эксперты нашли вторую мину — она управлялась дистанционно

10 мая 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: t.me/glebnikitin_nn

Для покушения на писателя Захара Прилепина использовались противотанковые мины ТМ-62-М образца 1960-х годов. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники.

Одну из мин с прикреплённым сверху самодельным взрывным устройством обнаружили под взорванной машиной 7 мая. Через некоторое время эксперты нашли вторую мину – она управлялась дистанционно.

Также возле деревни Хахалы правоохранители нашли одежду, в которой обвиняемый Александр Пермяков находился в момент покушения. Кроме того, там лежала бутылка с водой, еда и лекарства. Также возле посёлка Козлово в лесу нашли его рюкзак, сред содержимого – изолента, разбитый тестер напряжения и два термоса.