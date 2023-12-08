Более 100 единиц техники чистят дороги Барнаула от снега и наледи днем 8 декабря

Работы также ведутся на тротуарах

08 декабря 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Более 100 единиц техники и 130 дорожных рабочих задействованы в очистке и обработке дорог и тротуаров Барнаула днем 8 декабря, сообщает мэрия.

Минувшей ночью в этих работах участвовало 150 спецмашин "Автодорстроя".

Они трудились на улицах Молодежной, Димитрова, Телефонной, Пушкина, Антона Петрова и многих других.

Ранее власти Барнаула рассказали, как будут бороться с гололедом всю зиму.