Более 100 единиц техники чистят дороги Барнаула от снега и наледи днем 8 декабря
Работы также ведутся на тротуарах
08 декабря 2023, 13:03, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Более 100 единиц техники и 130 дорожных рабочих задействованы в очистке и обработке дорог и тротуаров Барнаула днем 8 декабря, сообщает мэрия.
Минувшей ночью в этих работах участвовало 150 спецмашин "Автодорстроя".
Они трудились на улицах Молодежной, Димитрова, Телефонной, Пушкина, Антона Петрова и многих других.
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13:24:43 08-12-2023
Почему депутаты не примут загон о брошенных до весны жоповозках ? Почему нельзя всю эту рухлядь эвакуировать на штраф-стоянки, где бы за авто заботливо присматривали сторожа?
21:54:33 08-12-2023
Какая чистка дорог от снега днем 08.12.2013. Абсолютно все дороги скованы льдом. Наледь при -30 С никак не почистить. Довольно запускать ранее заготовленные штампы, смотрите на дорогу.