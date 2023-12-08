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Более 100 единиц техники чистят дороги Барнаула от снега и наледи днем 8 декабря

Работы также ведутся на тротуарах

08 декабря 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Более 100 единиц техники и 130 дорожных рабочих задействованы в очистке и обработке дорог и тротуаров Барнаула днем 8 декабря, сообщает мэрия.

Минувшей ночью в этих работах участвовало 150 спецмашин "Автодорстроя".

Они трудились на улицах Молодежной, Димитрова, Телефонной, Пушкина, Антона Петрова и многих других.

Ранее власти Барнаула рассказали, как будут бороться с гололедом всю зиму.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

13:24:43 08-12-2023

Почему депутаты не примут загон о брошенных до весны жоповозках ? Почему нельзя всю эту рухлядь эвакуировать на штраф-стоянки, где бы за авто заботливо присматривали сторожа?

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Гость

21:54:33 08-12-2023

Какая чистка дорог от снега днем 08.12.2013. Абсолютно все дороги скованы льдом. Наледь при -30 С никак не почистить. Довольно запускать ранее заготовленные штампы, смотрите на дорогу.

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